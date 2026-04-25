Ni Santillana del Mar, ni Sigüenza: el pueblo medieval más impresionante de España está en Girona, tiene una fortaleza del siglo XI y uno de los templos románicos más bonitos de España

Cuando llegas a Peratallada lo primero que tienes que hacer es dejar el coche fuera y continuar a pie. Más que una cuestión práctica, ese acceso ya marca una diferencia clara con otros pueblos medievales donde el recorrido empieza directamente en la plaza principal. Pero aquí no. Y rápido entenderás por qué.

Calles empedradas de Peratallada / Istock / 5

Antes de entrar en este pequeño pueblo de Girona aparecen el foso excavado en la roca, los primeros muros y una sensación bastante evidente de límite. Cuando cruzas hacia dentro, el espacio cambia y probablemente notes que bajan las revoluciones al instante.

Adriana Fernández

El acceso y el sistema defensivo

El foso que rodea parte del núcleo está excavado directamente en la roca y formaba parte del sistema defensivo original, además de que es uno de los elementos que mejor explican el origen de este lugar declarado conjunto histórico-artístico por ser uno de los núcleos de arquitectura medieval más importantes y mejor conservados de nuestro país.

Desde ahí, los accesos se estrechan hacia el interior del pueblo y no encontrarás grandes puertas monumentales, pero sí una transición clara entre el exterior y el interior.

Vista aérea de Peratallada / Istock / t

Una vez dentro, el tráfico desaparece y el suelo empedrado empieza a condicionar el recorrido. No te preocupes, porque no es incómodo, pero sí te obliga a caminar de otra manera, más pendiente de este terreno que no sigue un trazado regular. No hay calles rectas y, en muchos tramos, el suelo y las paredes están trabajados directamente sobre la roca, lo que genera pequeñas pendientes, curvas y cambios de nivel constantes.

Calles de Peratallada / Istock / MENDIFOTO

A tu paso irás encontrando arcos que conectan una zona con otra o pequeñas aperturas que llevan a una plaza, como la Plaça de les Voltes, uno de los puntos más reconocibles de Peratallada. Los soportales de piedra crean un espacio más abierto y funcionan como una especie de centro sin serlo del todo. Desde ahí salen varias calles que te permiten seguir avanzando en tu visita sin repetir exactamente el mismo camino.

El castillo explica por qué todo es así

A medida que recorres el núcleo irás notando la presencia del Castillo de Peratallada. Está documentado desde el siglo XI (aunque se cree que puede ser más antiguo) y fue el punto alrededor del cual se organizó el asentamiento. Aquí llegó a alojarse el rey Juan I de Aragón en 1390, pero en la actualidad se utiliza primordialmente para eventos, por lo que no siempre se puede visitar.

Vista del Castillo de Peratallada / Istock / 5

Su posición explica el resto del trazado del pueblo, con los accesos controlados que responden a una lógica defensiva bastante clara pese a no ser imponente ni coronar el territorio desde lo alto de una colina, como ocurre en tantos otros lugares. A pesar de ello, sí que está situado en un lugar elevado, construido sobre la roca. Para incrementar el desnivel respecto al suelo se cortó la roca verticalmente, como si se tratara de una pared.

Cómo recorrer Peratallada sin perderse

Iglesia de Sant Esteve de Peratallada / Istock / Santi Rodriguez

El recorrido cambia cuando se sale ligeramente del núcleo hacia la iglesia de Sant Esteve de Peratallada, de principios del siglo XIII y de estructura románica. Aunque solo está a pocos minutos, esa corta distancia suficiente para modificar la percepción del pueblo, ya que desde aquí se ve el conjunto desde fuera. Además, aquí no está todo tan comprimido como en el interior del pueblo.

Para tu visita, ten en cuenta que Peratallada se puede recorrer en poco tiempo, aunque no es recomendable que vayas con prisa, pues aquí el ambiente anima a relajarse y pasear con la calma. No hay un itinerario obligatorio, aunque sí una forma lógica de avanzar que evita dar vueltas innecesarias.

Lo más habitual es entrar por uno de los accesos principales, avanzar hacia el centro, rodear la zona del castillo y terminar en la iglesia, que no es un mirador como tal pero es un buen lugar para finalizar el recorrido. A partir de ahí, mejor regresa por otro punto para evitar repetir exactamente el mismo camino.