El pueblo medieval más impresionante de España no tiene ningún habitante: una villa feudal completamente amurallada con un castillo que ofrece las mejores vistas de Extremadura

Las calles empedradas conducen a otras maravillas como la iglesia de la Asunción del siglo XV, donde todavía hoy se celebra la misa de difuntos. También está la Casa de las Conchas, que es la más grande de la villa; o la Plaza Mayor, salpicada de fachadas de diversos colores. Su encanto y el bello paisaje que lo rodea enamoró a Pedro Almodóvar y grabó allí el final de su película '¡Átame!'. En el pueblo cuyos fantasmas están muy vivos.