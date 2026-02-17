El pueblo medieval que guardan 135 habitantes en Teruel: tiene el mejor restaurante de la provincia, un castillo del siglo XIII y es Bien de Interés Cultural

Y para curioso, su nombre. Porque Existe, que así se llama el restaurante más famoso del pueblo, lejos de ser una broma o un chiste popular, es real y muy solicitado. Es parada imprescindible gracias a su cocina casera, basada en los mejores productos locales y las recetas más tradicionales con un punto de sofisticación: desde carnes a la brasa a platos populares como las migas. Quizá por eso es uno de los restaurantes más recomendados de la provincia de Teruel (que también existe).