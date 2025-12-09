El pueblo medieval de Girona que tiene un castillo construido sobre un volcán: de color negro, con una muralla de 600 metros y una forma muy peculiar
Es uno de los castillos más curiosos que hay en España y está completamente fuera de peligro, porque el volcán lleva milenios inactivo.
Castillos curiosos hay en todo el mundo. Los hay con apariencia más medieval, neoclásica, árabe; con torres altísimas, murallas infinitas, forma de estrella... En España tenemos la suerte de contar con más de 10.000 castillos y fortalezas, según la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Aunque no todos están en perfecto estado, son un testimonio vivo de la historia del país.
Allí donde hoy sacamos cientos de fotos, sabemos que hace cientos de años se libraban batallas y se vivían historias trágicas y románticas al más puro estilo medieval. Viajamos hasta Hostalric, un pueblo de Girona de menos de 4.500 habitantes que tiene un castillo con una característica que lo hace muy especial: está construido sobre un antiguo volcán.
El castillo más curioso de Cataluña
Se conoce como el Castillo de Hostalric y, aunque la fortaleza se construyó en 1716, sus orígenes se remontan al siglo XII. Pero el episodio que verdaderamente marcó su fisiología actual fue la Guerra de la Independencia. En 1809, las tropas napoleónicas tomaron la ciudad. Tras cinco meses de asedio, lograron ocupar la fortaleza. Fue de las últimas plazas que abandonaron los franceses en España.
Si vamos un poco más atrás en el tiempo, nos topamos con otros enfrentamientos como la Guerra de Separación -o Guerra de los Segadors-, la Guerra de Sucesión en 1712, cuando comenzaron las primeras obras de fortificación permanente; o la Guerra Grande, entre 1794 y 1795, a partir de la cual se hicieron las obras principales para dejarla en condiciones de uso.
El hecho de situarse sobre un terreno irregular, provoca que su forma sea también muy peculiar. Antaño, según el diseño de los ingenieros de Felipe V, contaba con tres baluartes, torres de defensa, un foso y dos relieves. La estructura que sigue en pie actualmente está compuesta por elementos como la entrada subterránea, el baluarte de Santa Tecla o la plaza de las armas.
Edad Media en estado puro
Hostalric fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1963, ya que conserva uno de los legados monumentales más importantes de la era medieval catalana. Además del castillo, que mantenía en orden el camino Real y que ahora se utiliza para celebrar eventos, hay otros elementos que merecen una visita al pueblo. Uno de ellos es la muralla de 600 metros de longitud.
A lo largo de la misma, se encuentran diez torres muy bien conservadas, aunque lo más llamativo es su color negro de la piedra basáltica con la que está construida. Si paseamos por el camino de ronda de la muralla, llegamos hasta el mirador de la torre de los Frailes, desde donde contemplar una de las mejores vistas de Hostalric sobre la comarca de la Selva.
