El pueblo medieval fortificado que te dejará sin palabras: era el que separaba la España cristiana de la musulmana

Construido en el siglo XII y reformado en el XIV, actualmente el castillo de Calatañazor posee muy pocas cosas, como por ejemplo algunos lienzos y parte de la torre del homenaje, desde la cual podrás tener unas vistas realmente asombrosas. Tristemente, su estado de ruina consolidada indica que ha perdido mucho de lo que algún día fue, pero aún así es necesario visitarlo si pasas por la localidad.