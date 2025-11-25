El pueblo medieval fortificado que te dejará sin palabras: era el que separaba la España cristiana de la musulmana
Un pequeño pueblo que te permitirá hacer un viaje en el tiempo.
España se caracteriza por poseer un gran legado de todas las culturas que en algún momento la han habitado. Un claro ejemplo de esto es la evidente influencia árabe que todavía sigue presente en nuestro país.
En Castilla y León se encuentra un precioso pueblo medieval que, hace siglos, servía como frontera entre los territorios cristianos y árabes.
Un lugar capaz de transportarte al pasado
Alzada sobre una roca, Calatañazor es una pequeña localidad situada en la provincia de Soria con una población de poco más de 40 habitantes que, si la visitas, no va a dejarte indiferente.
Caracterizado por sus calles empedradas y empinadas, es uno de los pueblos medievales con más encanto del país, y si lo recorres vas a comprender la razón.
Lugares como su Plaza Mayor, la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo o sus ermitas son sitios indispensables si visitas la localidad. Pasear por ellos inevitablemente te evocará una sensación de estar en la España de la Edad Media, y por unas horas podrás sentir que has hecho un viaje en el tiempo.
Sin embargo, aunque todos estos sitios son preciosos, la verdadera joya de Calatañazor es su castillo.
Construido en el siglo XII y reformado en el XIV, actualmente el castillo de Calatañazor posee muy pocas cosas, como por ejemplo algunos lienzos y parte de la torre del homenaje, desde la cual podrás tener unas vistas realmente asombrosas. Tristemente, su estado de ruina consolidada indica que ha perdido mucho de lo que algún día fue, pero aún así es necesario visitarlo si pasas por la localidad.
Una leyenda con dicho incluido
Además de su increíble belleza, esta pequeña localidad va a dejarte con la boca abierta por otro motivo no apto para los más asustadizos: la leyenda de Almanzor.
Con una mezcla entre realidad y ficción que nos hace bastante complicado distinguir lo que es cierto de lo que no, esta leyenda dice que hace poco más de 1000 años tuvo lugar la batalla de Calatañazor.
En ella, Almanzor, un antiguo líder musulmán, terminaría derrotado por primera vez marcando así el momento en el que se terminó su suerte. Si bien no se sabe si esto es realmente cierto o no, esta leyenda dio lugar al dicho “en Calatañazor perdió Almanzor el tambor”, haciendo referencia a que tuvo un gran fracaso.
Calatañazor es una de esas joyas que, si nadie nos la enseña, muy posiblemente nos perderíamos. Por suerte nosotros te la hemos mostrado, así que, ¿por qué no te animas a conocerla?
