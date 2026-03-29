El pueblo medieval más espectacular de España está a las puertas de un parque nacional: es monumento histórico-artístico, Capital del Turismo Rural y su casco histórico mira al vacío en tres direcciones

El planteamiento de cómo se organizó Aínsa es claro desde el momento en que llegas a esta villa de Huesca de 2.300 vecinos. El casco histórico se sitúa en un punto elevado que domina la unión de los ríos, una decisión propia de las necesidades defensivas y de control territorial de la Edad Media. La posición era perfecta para vigilar rutas comerciales y pasos naturales, por lo que el asentamiento se concentró en esa zona. Desde lo alto se ve el río Cinca por un lado, el río Ara por otro y una caída natural del terreno en el tercer frente.