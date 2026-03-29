El pueblo medieval más espectacular de España está a las puertas de un parque nacional: es monumento histórico-artístico, Capital del Turismo Rural y su casco histórico mira al vacío en tres direcciones
Este enclave del antiguo Reino de Aragón hoy funciona como base para recorrer uno de los espacios naturales más relevantes de España.
En Aínsa, el casco antiguo se levanta en un promontorio sobre la confluencia de los ríos Cinca y Ara, una posición que ya en la Edad Media tenía una función concreta: controlar los accesos naturales del valle.
Esa lógica defensiva, punto estratégico dentro del Reino de Aragón, sigue marcando hoy tanto el trazado urbano como la disposición de sus principales edificios repartidos en calles estrechas. La proximidad al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido explica también su papel actual como base habitual para recorrer esta parte del Pirineo.
Un núcleo medieval en altura que conserva su trazado original
El planteamiento de cómo se organizó Aínsa es claro desde el momento en que llegas a esta villa de Huesca de 2.300 vecinos. El casco histórico se sitúa en un punto elevado que domina la unión de los ríos, una decisión propia de las necesidades defensivas y de control territorial de la Edad Media. La posición era perfecta para vigilar rutas comerciales y pasos naturales, por lo que el asentamiento se concentró en esa zona. Desde lo alto se ve el río Cinca por un lado, el río Ara por otro y una caída natural del terreno en el tercer frente.
El acceso a la villa se realiza a través de calles estrechas que mantienen el trazado medieval donde la piedra es la gran protagonista en viviendas, soportales y muros. Ademása de bonito, que se haya mantenido su estructura original responde en parte a las medidas de protección patrimonial aplicadas desde el siglo XX.
Una vez dentro, verás que todo gira en torno a la Plaza Mayor y te transporta a un pasado en el que fue lugar de mercado y encuentro entre vecinos: su configuración porticada, de los siglos XII y XIII, aún marca la organización de este espacio que sigue siendo muy animado.
En uno de los extremos se sitúa la Iglesia de Santa María de Aínsa, de origen románico y fechada en el siglo XII. Muy cerquita encontrarás el castillo y los restos de muralla, que refuerzan la idea de que Aínsa dominaba a la perfección el sistema defensivo.
Todo ello hace que no sea de extrañar que el casco antiguo fuese declarado conjunto histórico-artístico en 1975, lo que ha sido clave para evitar intervenciones que alteren la imagen del conjunto, como sí ha ocurrido en otros núcleos históricos. No solo eso: en 2018, Aínsa fue elegida Capital del Turismo Rural.
Si te acercas, lo ideal es que vayas desde la Plaza Mayor hacia el castillo, ya que este camino te permite observar la disposición (y entender por qué se decidió el asentamiento aquí) y desde este punto se identifican claramente la confluencia de los ríos y el entorno más amplio, incluido el embalse de Mediano.
Una villa vinculada a Ordesa
A pocos kilómetros se encuentra el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que desde 1997 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta cercanía ha condicionado la actividad del pueblo, que funciona en gran medida como base para quienes acceden a los distintos valles del parque.
Cerca encontrarás el mencionado río Ara, que es uno de los pocos grandes ríos del Pirineo que no está regulado por presas en su curso principal. En contraste, el embalse de Mediano muestra otro tipo de paisaje, marcado por la intervención humana y que se le conoce por imágenes como la torre de su antigua iglesia, que solo es visible cuando desciende el nivel del agua.
El acceso al parque se realiza por carretera en menos de una hora en la mayoría de los casos, aunque el tiempo varía según el valle elegido, como Ordesa o Pineta.
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