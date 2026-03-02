El pueblo medieval más espectacular de España es el único con cero habitantes: antigua villa feudal, tiene una muralla y un castillo que te transportan a la Edad Media

Era el año 1955, y lo más triste de todo es que, casi más de 70 años después, el pueblo jamás ha sufrido ninguna inundación como consecuencia de la existencia del pantano. Sin embargo, los vecinos jamás regresaron a sus casas (por miedo a que llegara el agua en algún momento, claro), lo que ha hecho que Granadilla se haya convertido en un precioso pueblo fantasma.