El pueblo medieval más espectacular de España es el único con cero habitantes: antigua villa feudal, tiene una muralla y un castillo que te transportan a la Edad Media
Un pueblo fantasma por el que no da miedo pasar.
De entre todos los pueblos medievales que hay en España, hay uno que es un poquito más especial que los demás. Levantado por los musulmanes en el siglo IX, fue abandonado de manera radical e inmediata a mediados del siglo XX por un riesgo que no llegó a suceder.
Eran tiempos de embalses y pantanos, y la provincia de Cáceres no iba a ser menos. En aquellos tiempos, se planificó la construcción del embalse de Gabriel y Galán, situado en el norte de la provincia, ya casi en el término municipal de Salamanca.
El embalse de construyó muy cerca de Granadilla, a poco más de cien kilómetros de la capital. El riesgo inminente de inundación del pueblo, como consecuencia del llenado del pantano, hizo que los más de 1.200 vecinos tuvieran que abandonar sus casas y se marcharan prácticamente con lo puesto.
El pueblo fantasma más bonito de España
Era el año 1955, y lo más triste de todo es que, casi más de 70 años después, el pueblo jamás ha sufrido ninguna inundación como consecuencia de la existencia del pantano. Sin embargo, los vecinos jamás regresaron a sus casas (por miedo a que llegara el agua en algún momento, claro), lo que ha hecho que Granadilla se haya convertido en un precioso pueblo fantasma.
Y lo de precioso no es solo un piropo ni una forma de hablar. Granadilla fue un importante núcleo en la Edad Media: una villa feudal amurallada con gran valor estratégico levantada en medio de la importante vía de la Plata.
A pesar del histórico abandono y de no tener ni un solo habitante desde 1955, todavía conserva el encanto de los pueblos medievales más bonitos: calles empedradas, su plaza Mayor, restos de la muralla almohade del siglo XII y hasta un castillo del siglo XV.
Plan de recuperación
Desde 1980, Granadilla es un pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico y pasear por sus calles, asomarse a la escuela o subir al campanario de la Iglesia, es no solo hacer un viaje al pasado, sino un ejercicio de memoria para que no se olvide lo que allí pasó; y lo que no pasó, también.
Por suerte, el pueblo forma parte de un programa de recuperación de pueblos abandonados. Y si se mantiene en tan buen estado, es gracias a la labor de voluntarios que lo están conservando y restaurando.
