El pueblo medieval más espectacular de Cataluña tiene un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural y un palacio del siglo X: presume el famoso guiso de los pescadores, joya gastronómica del Baix Empordà
El refugio feudal esculpido en roca que combina siglos de historia con lo mejor del mar y la montaña.
Ganador en múltiples ocasiones de encuestas por medios catalanes como la revista “Descobrir Catalunya”, Peratallada es considerado el pueblo catalán más bonito de toda la región, esto se debe porque a diferencia de otros municipios donde el urbanismo moderno ha provocado alteraciones en el paisaje, este pueblo ubicado en la comarca gerundense del Baix Empordà, sigue manteniendo intacto su trazado feudal procedente de los siglos XI al XIV sin ningún tipo de alteración o construcción.
Algo que destaca en comparación con otros pueblos de alrededor es su arquitectura excavada en roca única, Peratallada está edificada sobre una gran mole de piedra de arenisca. Sus fosos defensivos perforados en la roca viva y las marcas de los canteros medievales le dan un aspecto único, algo nunca visto entre las demás villas de alrededor. Además, es de esos pueblos donde no podrás soltar tu cámara en ningún momento, su combinación de calles estrechas empedradas, portones de madera antiguos con fachadas cubiertas por hiedras y buganvillas, forman un auténtico espectáculo visual.
Un viaje en el tiempo esculpido en roca
Gracias a su conservación feudal y su sistema de fortificación labrado en roca, Peratallada fue declarada Conjunto Histórico-Artístico y Bien Cultural de Interés Nacional en 1975. Pasear por su casco antiguo es lo mismo que hacer un viaje en la historia y más concretamente a la Edad Media, donde cada rincón guarda un trozo de su historia. La primera parada obligatoria y además, el elemento más impactante es el Foso y sus murallas, la villa se encuentra rodeada por un foso tallado directamente en la roca de piedra arenisca con profundidades que alcanzan los 7 u 8 metros en algunos de los tramos.
El Dato
Peratallada significa “Piedra Cortada”, esto proviene porque todo el pueblo incluidas sus murallas y fortalezas se levantó excavando la propia roca de arenisca sobre la que se asienta.
Una de las joyas más importantes y que dio origen a todo el núcleo urbano es el Castillo-Palacio de Peratallada del siglo X, documentado por primera vez en el año 957 bajo el nombre de “Castellum de Petra Taliata”. Fue el centro del poder de la importante baronía de Peratallada y, más tarde, de la dinastía de los condes de Cruïlles-Peratallada. Su elemento más icónico es su conocida Torre del Homenaje, lo más curioso es que está construida sobre un enorme monolito de roca natural cortado a pico.
El Dato
Dentro de este castillo destacan otras salas como su imponente Aula Mayor, grandes arcos apuntados de piedra que sostenían el techo de madera y su famoso Patio de Armas, un espacio interior que conectaba la zona militar con la residencia noble, conservando elementos románicos y góticos.
La Plaça de les Voltes, era más conocida como el corazón social del pueblo donde la gente se reunía, se caracterizaba por sus porches con arcos de piedra góticos y neoclásicos que dan sombra a los restaurantes y bares de la zona. Por último, la Iglesia de Sant Esteve, aunque técnicamente esté fuera de la zona amurallada, forma parte de la visita por el casco histórico, se trata de un templo románico del siglo XIII con una portada de arcos degradados y un rosetón central muy característico.
Más allá de palacios: las joyas gastronómicas de Peratallada
Si pensabas que en Peratallada solo se pueden ver monumentos, estás muy equivocado, ya que su gastronomía es una de las más completas y ricas de toda la zona. El Baix Empordà destaca por la clásica cocina del “mar y muntanya”, la combinación perfecta entre los productos frescos del mediterráneo y los ingredientes de la huerta y el interior. Uno de los platos estrellas y más imprescindibles de la zona es el famoso Arròs de Pals a la cassola, suele prepararse socarrat o meloso, combinando productos como la gamba de Palamós, procedente del puerto vecino con costillas de cerdo, salchichas y setas.
El Suquet de Peix, tampoco puede faltar, o más conocido como el tradicional guiso de los pescadores de la Costa Brava, se elabora con pescado de roca, patatas y una buena picada catalana de almendras y ajo. Si tuviera que destacar un producto local de la zona, que sea de los más cotizados ese sería su Recuit de Drap con miel, un queso fresco artesanal elaborado en la zona con leche de cabra u oveja, ligeramente suave y servido tradicionalmente en un paño.
Y para acabar con un buen menú, no puede faltar un toque dulce, pero si además, eres amante de la manzana, este plato te va a encantar, se trata del Pomes de Farcit, una manzana rellenada con carne picada, chocolate, galleta y canela, un sabor agridulce que te dejará con un buen sabor de boca.
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