El pueblo medieval español desde el que puedes saltar a Francia: tiene un castillo de 1.000 años y preciosos balcones de colores

Lo curioso de este castillo no es solo el hecho de haber sido levantado sobre los restos de una fortaleza medieval fechada en el 1190. Sino su vinculación a Francia, física e histórica: en sus aposentos se hospedaron los miembros de la familia real española en tiempos de la boda de la infanta María Teresa con el que sería el futuro rey de Francia, Luis XIV. La boda tuvo lugar en San Juan de Luz y supuso el fin de un conflicto histórico entre ambos países.