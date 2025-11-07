El precioso pueblo medieval de España que lo tiene todo: catedral gótica, muralla de la Edad Media y un Parador en un castillo

Ciudad Rodrigo es una de las ciudades amuralladas más hermosas de Castilla y León. A orillas del Águeda, este enclave salmantino es la para obligatoria de los amantes de la historia, la arquitectura y la cultura local. Las rocas del río exhiben más de 600 grabados paleolíticos al aire libre, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. De lejos se aprecia la torre del Castillo de Enrique II de Trastámara, convertido a día de hoy en parador, y la cúpula de la Catedral de Santa María, enclave que mezcla lo románico y lo gótico. Dentro del recinto amurallado que supone este pueblo, siete puertas y antiguos baluartes revelan la ciudad que fue testigo de la Guerra de la Independencia: sus muros aún conservan las huellas de los cañonazos napoleónicos de aquellos 77 días de asedio.