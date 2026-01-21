El pueblo medieval de España al que no ha llegado el turismo es espectacular: tiene un castillo del siglo XII, un paisaje marciano y solo 15 habitantes

El Castillo de Pelegrina data del siglo XII, de la misma época en la que aparecen los primeros documentos sobre el pueblo. Aunque se cree que podría haber existido antes como fortaleza árabe. No se mantuvo mucho tiempo como fortaleza, pues un par de siglos más tarde se convirtió en la residencia de verano de los obispos de Sigüenza. La Guerra de Sucesión y las invasiones napoleónicas lo dejaron en ruinas, como un segundo mirador sobre el pueblo y el barranco.