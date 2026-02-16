El pueblo medieval más bonito de España es también el más inaccesible: para llegar tienes que coger funicular, tiene menos de 50 habitantes y está repleto de casas de piedra

Es en el barrio de La Villa donde se encuentra el lugar de mayor interés del pueblo: la Capilla de Nuestra Señora de las Nieves, un pequeño templo que en 2014 fue restaurado. Un poco más adelante, cruzando el río Tejo, hay un puente de lo más fotogénico, el cual está rodeado por ambos lados de preciosas casas de piedra. Bulnes es también un muy buen sitio para disfrutar de la auténtica comida asturiana, con platos tan tradicionales como la fabada, el cabrito al horno, un cachopo, o un excelente queso Cabrales. Todos estos platos y más los puedes degustar en alguno de los establecimientos que se encuentran en el pueblo, siendo la Casa del Puente y el Bar Bulnes los más destacados.