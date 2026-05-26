El pueblo medieval más increíble de España tiene 51 habitantes, es Conjunto Histórico Artístico y fue el refugio del cineasta Orson Wells: esconde uno de los bosques más antiguos del planeta

Enclavado en una imponente roca llamada “cerro testigo”, siguiendo el curso del río Milanos, y vigía del Valle de la sangre, este pueblo medieval de la provincia de Soria comprende tierra de batallas, castillo, ermitas, y la leyenda de la caída de uno de los líderes militares musulmanes más conocidos de la historia de España.

Adriana Fernández

Parece el inicio de una narrativa épica y, sin embargo, es la historia viva de la villa de Calatañazor, un pueblo de apenas 51 habitantes declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico en 1962, gracias a su arquitectura medieval casi intacta.

Calatañazor, Soria / Istock

Desde su ubicación, esta región de Tierras del Burgo ya anticipa las leyendas que mantiene entre sus muros, enclavado en un valle que, lejos de metáforas o eufemismos, recibe su nombre de las batallas medievales libradas sobre el entorno, que lo bautizaron como el Valle de la Sangre, sobre una prominente elevación que hace de su imagen una fotografía imponente.

Un paseo por la Edad Media

Lejos de revoluciones industriales, cemento, cables y construcciones modernas, el pueblo de Calatañazor debe, irónicamente, su espectacular belleza al aislamiento geográfico que describe esta región soriana, en una construcción de piedra y madera que mantiene la esencia que, desde la Edad Media, mantiene sus muros.

Vista panorámica de Calatañazor, Soria / Istock / Sergio_Rojo

Integrado en la red de Los Pueblos más Bonitos de España, este término municipal alberga el Sabinar de Calatañazor, un bosque de sabinas albares con algunos de los ejemplares más longevos de la Península Ibérica, llegando a los 400 años, protegido como Reserva Natural por la Junta de Castilla y León y catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000, un entorno mágico que profesa el aspecto de fósil viviente al pueblo.

Reserva Natural Sabinar de Calatañazor / Istock

Pero sus alrededores son solo el principio de este espectáculo visual, y es en su arquitectura popular donde se esconden las verdaderas joyas del pueblo. Desde las calles y chimeneas cónicas que enmarcan sus alturas hasta el suelo de empedrado medieval que no conoce el asfalto, este pueblo de teja árabe es un auténtico viaje en el tiempo donde, desde el primer paso, todo parece distinto.

Chimeneas en Calatañazor, Soria / Istock

Prueba de su esencia son las ruinas del Castillo de los Padilla, datado de los siglos XIV-XV. Declaradas Bien de Interés Cultural, cuentan con una estructura que aún conserva los lienzos de la muralla y su torre del homenaje, además de ofrecer desde sus alturas una de las panorámicas más espectaculares de la garganta del río sobre la llanura soriana.

Castillo de Calatañazor, Soria / Istock / Jose Arcos Aguilar

La Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, de estilo románico en su origen y reformas posteriores, suma su estética sobria e intercambio arquitectónico de su interior a la imagen medieval del pueblo, reflejada en cada estructura; acompañada desde la lejanía por una segunda estructura cristiana declarada Bien de Interés Cultural Individual, la Ermita de la Soledad, un templo romano sencillo que enmarca el paisaje pedregoso que la rodea.

Y ligado a una de las leyendas más importantes de la región, el pueblo presenta en su centro el busto de Almanzor, una escultura que recuerda el paso, y la supuesta caída, del líder militar musulmán por estas tierras, de quien el refranero popular dice: "En Calatañazor perdió Almanzor el tambor".

Calatañazor, Soria / istock

Mitos y leyendas del pueblo soriano

Según lo escrito sobre la Batalla de Calatañazor, ocurrida en el año 1002, distintas tropas cristianas conformadas por una coalición de castellanos, leoneses y navarros lograron derrotar por primera vez al temido líder cordobés Almanzor, quien hasta entonces permanecía invencible. Se dice que tras esto el musulmán huyó malherido para morir poco después en Medinaceli, aunque está por confirmar que esta sea, en efecto una crónica verídica, o una leyenda más alrededor de este místico pueblo.

Calatañazor, Soria / Istock / Sergio_Rojo

Asimismo, unido a la estética que profesas este pueblo encantado, el propio cineasta Orson Wells, a quien se le dedicó una placa en el corazón de la villa, cayó enamorado de la estética medieval que emana y fue aquí donde decidió rodar su obra maestra Campanadas a medianoche (1965), acompañando el rodaje de una pequeña estancia en la zona.

Gastronomía y actividades alrededor de Calatañazor

A las afueras del pueblo, en un paseo entre chopos y vegetación de ribera a unos 10 a 15 minutos, la Fuentona de Muriel, conocida también como el "Ojo de Mar", presenta el nacimiento del río Abión, en una suerte de aguas kársticas increíblemente que brotan de las profundidades de una cueva subterránea.

La Fuentona de Muriel / Istock

El recorrido perfecto después de una buena comida, como es la de Calatañazor, recia, tradicional y muy vinculada a los recursos de la tierra, que ofrece desde el torrezno de Soria, un bocado obligatorio en su cuna por excelencia; las carnes de caza y asados, como jabalí, corzo o el clásico cordero lechal asado en horno de leña; o productos típicos como la mantequilla de Soria, con Denominación de Origen.

Y si viajas en otoño no dudes en probar sus productos de temporada, como el boletus, los níscalos o la codiciada 'Amanita caesarea' u oronja, estrellas de las cartas de los mesones locales. Y si viajas en invierno, prueba la protagonista absoluta: la trufa negra de Soria.