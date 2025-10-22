El pueblo medieval de España donde se come el mejor arroz con bogavante del mundo: amurallado, con un castillo gótico y muy cerca del mar
En esta zona de la Costa Brava se cultiva arroz desde el siglo XV, eso hace que este plato sea tan especial.
Que Girona cuenta con preciosos pueblos medievales que parecen recién salidos de un cuento, no es ninguna sorpresa. Lo inesperado es que, escondido en uno de los más bonitos, se encuentra el que dicen que es uno de los mejores arroces con bogavante del mundo (y no, no lo ha dicho Dabiz Muñoz).
Ponemos rumbo al corazón del Baix Ampordá. Ahí se encuentra un municipio de apenas 2.500 habitantes de origen medieval, con un casco antiguo tan bien conservado, que está declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Uno de los pueblos medievales más bonitos de España
Con un entramado de callejuelas empedradas, flanqueadas por fachadas de piedra, tejas negras y balcones repletos de flores incluso en invierno, es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de Cataluña, y de España. Y motivos no le faltan.
Hay que remontarse hasta el siglo IX para conocer el origen de Pals, ubicado en lo alto de una colina rodeada de llanuras, precisamente en una zona agreste del litoral mediterráneo, a escasos kilómetros de la Costa Brava.
Dentro del entramado de su recinto gótico, perfectamente conservado, como si no hubieran pasado los siglos (ni los coches), está la sorpresa: y es que, además de los edificios propios de un precioso pueblo medieval, se encuentra el restaurante tradicional y de cocina sencilla donde se come uno de los mejores arroces con bogavante del mundo.
Qué ver en su recinto gótico amurallado
Recorrer la villa medieval es casi una obligación cuando se visita Pals. La Torre del Homenaje es, junto a los restos del castillo, uno de los puntos clave del recorrido. Sí o sí hay que comenzar en Ca Pruna, una de las casonas mejor conservadas (es del siglo XV).
Después seguir por la calle de la Creu, la plaza Mayor y el arco gótico que da acceso al recinto amurallado. Estos son algunos de los sitios por los que hay que pasar irremediablemente antes de asomarse al mirador de Pla para disfrutar de las vistas.
El mejor arroz con bogavante
A la hora de comer, es importante saber que Pals es un destino muy visitado, por lo que reservar mesa es casi obligatorio para no quedarse con las ganas de probar la cocina de Pals, una cocina basada en productos típicos de la zona, tanto del mar como de la montaña.
Y el arroz es un imprescindible; de hecho, el arroz se cultiva en este pueblo medieval desde el siglo XV. Y eso es lo que hace tan especial ir a Pals a comer arroz. Uno de los mejores es el de El Pedró, dicho por los miles de viajeros que ya lo han probado.
Se trata de un restaurante familiar, abierto a comienzos de los años 70 y por el que han pasado ya cuatro generaciones. Ahí, en una casona de piedra inmersa en el entramado histórico de Pals (tiene varios patios y hasta terraza en la plaza), se sirve un excelente arroz con bogavante en caldero de hierro, cocinado al estilo tradicional y a fuego lento. Una delicia.
