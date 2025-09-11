El pueblo medieval más bonito de España tiene apenas 15 habitantes: se esconde en el corazón del Valle del Silencio

En lo alto del Valle del Silencio, el aire que se respira en este pueblo parece guardado entre sus casas oscuras empedradas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Peñalba de Santiago, una preciosa localidad de León que recientemente se vio obligada a ser desalojada por los vecinos el pasado mes de agosto debido a los incendios forestales que asolaron gran parte de nuestro país, afectando concretamente a la zona de Llamas de Cabrera y al valle mencionado, por la proximidad del fuego y la humareda. Afortunadamente, levantado el desalojo de la zona hace unas semanas, ha vuelto a recuperar su encanto y es uno de los intereses turísticos más especiales de los que comprenden lo especiales que son los pueblos medievales.