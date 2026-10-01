El pueblo medieval que esconde el castañar más bonito de Europa: en una Reserva Natural y con rutas de senderismo que te llevan a un árbol de 500 años

A solo 90 kilómetros de Madrid, más concretamente en la provincia de Ávila, encontramos el Castañar del Tiemblo, la mejor excusa para disfrutar de esta ruta alrededor de su bosque autóctono y milenario situado en la Reserva natural del Valle de Iruelas. Es considerado el bosque de castaños más extenso del Sistema Central y uno de los más antiguos de la península, allí te espera una ruta circular de hasta 4 kilómetros, un recorrido perfecto para dejarte envolver por una paleta de colores otoñales que tiñe los árboles de tonos dorados, rojizos y naranjas, un auténtico espectáculo.

Redacción Viajar

Solo son 8 kilómetros los que separan este precioso pueblo medieval del propio castañar, catalogado como uno de los más bonitos de Europa, y donde encontrarás uno de los tesoros más preciados del Castañar, el Abuelo, un castaño de más de 500 años de historia que mide unos 19 metros de altura con un tronco totalmente hueco y calcinado por antiguos incendios y rayos, desde donde antiguamente se resguardaban lo pastores y el ganado, declarado Árbol Singular de Castilla y León.

Castañar del Tiemblo / Istock / Jose Ramiro Laguna

El Castañar del Tiemblo: rutas a través del encanto de sus bosques

Al tratarse de una ruta circular, empieza y termina en el mismo punto de partida, el Área Recreativa del Regajo. El recorrido principal es de unos 4,5 km y se completa fácilmente en hora y media o incluso en dos horas y media, a un ritmo tranquilo para sacar fotos y disfrutar del paisaje. Además, es un paseo muy accesible, ya que el terreno apenas tiene desnivel y las subidas y bajadas son muy suaves. A lo largo del camino te vas encontrando con grandes puntos de interés que no podrás dejar pasar por alto, como sus famosos puentes y pasarelas de madera donde podrás disfrutar de sus riachuelos, que fueron instalados para proteger la regeneración natural del bosque.

Horarios y entradas Los viernes, sábados, domingos y festivos, es necesario comprar las entradas con antelación a través de su página web, de lunes a jueves (no festivos) el acceso es completamente gratuito y libre, por lo que no es necesario una reserva.

El refugio de Majalavilla, es otra de las zonas populares donde las familias suelen almorzar o descansar, se construyó a mediados del siglo XX y sirvió durante mucho tiempo de cobijo para los guardas forestales que cuidaban del bosque y controlaban la tala de madera. Y por último el Castañar del Resecadal, en esta zona no solo verás a el “Abuelo”, un castaños de más de 500 años, sino a decenas de castaños centenarios retorcidos, que se aprovechaban como recursos agrícolas y ganaderos.

Castañar de El Tiemblo. / Istock

¿Puedo coger castañas? Está estrictamente prohibido recoger castañas dentro del propio espacio protegido, ya que forman la base de la alimentación de la fauna local como jabalíes, ardillas y lirones.

Otra rutas alternativas para tu disfrute

Si eres amante del senderismo y esta opción se te queda corta, puedes optar por alternativas mucho más exigentes. Una de ellas es la Ruta Larga Circular del Cerro de la Pedriza, ideal para los más aventureros, tiene una distancia de 8 kilómetros y a diferencia de la ruta original esta sube hasta la Garganta de la Yedra y la Cuesta del Enebro, te llevará un total de entre tres horas y tres horas y media.

Otra de las opciones, para los más veteranos y deportistas es la subida a pie desde el pueblo del Tiemblo, en total son 16 kilómetros . Esta ruta empieza desde el casco antiguo del tiemblo y recorre toda la ladera del monte desde la pista forestal, es un camino perfecto si quieres conocer todo tipo de vegetación y desniveles diferentes.

Antiguas castañas en el bosque de España con colores cálido / Istock / Manu Reyes

¿Qué no puede faltar en tu mochila?

No olvides llevar calzado y ropa cómoda de senderismo, esto te hará la experiencia mucho más amena y reconfortante. La comida y la bebida, es algo primordial, deberás mantenerte hidratado la mayor parte del tiempo y tampoco comas comida excesivamente pesada y así evitarás posibles molestias estomacales.

El Castañar del Tiemblo / Istock / Jose Ramiro Laguna

Muchas personas utilizan bastones de trekking durante la ruta; son una excelente opción si buscas un extra de comodidad y estabilidad. Por último, pero no menos importante, no olvides tu cámara de fotos, a lo largo del recorrido te toparás con paisajes espectaculares y pequeños riachuelos que merece la pena capturar para el recuerdo.

Refugio en El Castañar del Tiemblo / Istock / Jose Ramiro Laguna

Un dia por el pueblo medieval que merece la pena visitar este otoño

A parte de sus conocidas rutas, no podemos pasar por alto, tomarnos un día para conocer y recorrer a pie uno de los pueblos medievales más importantes de la localidad. Los Toros de Guisando, son cuatros esculturas de piedra de los siglos III y II a.C. que son declaradas Bien de Interés Cultural y creadas por los Vettones, un antiguo pueblo prerrománico. Son uno de los monumentos arqueológicos más importantes de España y el lugar exacto donde se firmó el Tratado de los Toros de Guisando en 1468, reconociendo a Isabel la Católica como heredera de Castilla.

Toros de Guisando / wikimedia Commons/Sanpilyagcar

Muy cerca, encontramos el Monasterio de San Jerónimo de Guisando declarado Bien de Interés Cultural, un antiguo monasterio del siglo XIV, aunque actualmente está en ruinas tras sufrir un gran incendio a mitad del siglo XX. En los alrededores del casco urbano cruzan la Cañada Real varios puentes antiguos de origen medieval y mudéjar, como el Puente de Valsordo de los siglos XIII y XIV; y el Puente de Santa Yusta del siglo XVI.