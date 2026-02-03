El pueblo medieval dominado por una imponente fortaleza que se esconde en Galicia: de origen megalítico y pasado romano, está declarado Conjunto Histórico-Artístico

Situado en lo alto de una colina desde la que se domina la ribera del río Edo, el castillo de los Condes de Lemos es uno de los grandes iconos del pueblo. Una fortaleza medieval del siglo XIV, aunque con restos que podrían haberse levantado ya en el siglo XII, de carácter militar y que todavía conserva la Torre del Reloj, la Torre del Homenaje y hasta el patio de armas.