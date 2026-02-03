El pueblo medieval dominado por una imponente fortaleza que se esconde en Galicia: de origen megalítico y pasado romano, está declarado Conjunto Histórico-Artístico
De calles empedradas, galerías de un intenso color blanco y fachadas de viviendas que nos llevan de viaje a un pasado medieval casi sin querer.
Entre la zona sur de la provincia de Lugo y el norte de Orense se esconde un territorio tremendamente mágico y cautivador, en todos los sentidos. Una región mundialmente conocida por la riqueza de sus vinos y la heroicidad de sus viñedos: es la Ribeira Sacra.
La naturaleza salvaje domina con fuerza el paisaje en este rincón perdido en el noroeste de la península, en la Galicia profunda. De hecho, es una zona nombrada Reserva de la Biosfera. Pero sus bosques esconden mucho más que frondosa vegetación y cepas que parecen hacer equilibrios en las laderas del cañón del río Sil.
Monasterios medievales y pueblos con encanto
La Ribeira Sacra es tierra también de monasterios medievales y castillos. Y hay un pequeño pueblo, de apenas 1.250 habitantes y que seguro no conoces, que conserva uno de los más bonitos. Una fortaleza muy bien conservada que sugiere un pasado glorioso para esta villa medieval escondida en el interior de una de las regiones más bonitas y especiales de España.
Origen megalítico y pasado romano
Se sabe que estas tierras ya estuvieron habitadas hace más de 4.500 años. De hecho, los primeros pobladores de la zona son de época megalítica tal y como atestiguan algunas necrópolis que hay en los alrededores: la más conocida es ‘As Mamoiñas’.
Después, serían los romanos quienes harían famoso al lugar. Entre otras cosas porque Castro Caldelas era zona de paso de la conocida como Vía Nueva, una calzada romana que unía Braga (en el norte de Portugal) y Astorga, en León.
Declarado Conjunto Histórico-Artístico
Castro Caldelas es un inesperado pueblo de calles empedradas que siguen un trazado medieval, con casas de piedra repletas de galerías blancas acristaladas y hasta escudos de armas. A esta parte antigua del pueblo se la conoce como Cima de Vila, y está tan bien conservada que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico a finales del siglo XX.
Situado en lo alto de una colina desde la que se domina la ribera del río Edo, el castillo de los Condes de Lemos es uno de los grandes iconos del pueblo. Una fortaleza medieval del siglo XIV, aunque con restos que podrían haberse levantado ya en el siglo XII, de carácter militar y que todavía conserva la Torre del Reloj, la Torre del Homenaje y hasta el patio de armas.
Un santuario neoclásico
Junto al castillo, la otra gran joyita de Castro Caldelas es el santuario de la Virgen de los Remedios, una iglesia de estilo renacentista del siglo XVI, y reformada en el XIX, famosa por el atrio, construido casi como un mirador con vistas espectaculares.
