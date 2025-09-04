Es Conjunto Histórico-Artístico y tiene un teatro único en el mundo: el pueblo medieval que debes conocer está repleto de columnas toscanas

El viajero no puede perderse tampoco el Palacio Maestral ubicado junto a los jardines de la antigua iglesia de San Bartolomé y la estatua de Diego de Almagro, descubridor de Chile y primer europeo en llegar a Bolivia. Para completar la ruta, basta con pasear por las calles donde abundan palacetes centenarios con escudos familiares en las fachadas —la Casa de los Wessel, el Palacio de los Marqueses de Torremejía, o la Casa del Prior—, un catálogo de historia nobiliaria que compone un casco histórico en el que lo histórico no son solo iglesias.