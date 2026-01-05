Ni San Gimignano, ni Carcassonne: el pueblo medieval mejor conservado del mundo está en España y es uno de los más bonitos del país

Para terminar de conocer a fondo la historia de Pedraza te puedes acercar a la Cárcel de la Villa, situada junto a la Puerta de la Villa. Se trata de un edificio del siglo XIII que, aunque inicialmente utilizado como torreón defensivo, se utilizó como cárcel entre los siglos XVI y XIX. Actualmente se encuentra reconvertido en un museo que muestra como eran las condiciones de vida de los presos de la época. El museo cuenta con visitas guiadas y abre todos los días excepto los lunes.