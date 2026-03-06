Ni Santillana del Mar, ni Aínsa: el pueblo medieval más bonito de España está en Cataluña y tiene un recinto amurallado declarado Conjunto Histórico-Artístico
Situado frente al mar, es uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava.
A lo largo del litoral de la Península Ibérica encontramos costas de lo más bonitas, cada una con una personalidad propia, que va cambiando según el tramo de costa del que hablamos. Algunas de las más famosas (una fama más que merecida, ya que son de una belleza increíble) son la Costa del Sol, la Costa Azul, la Costa Cántabra o la Costa Brava; cada una de estas costas tiene su propio perfil y morfología, algunas con extensas playas de arena blanca, otras repletas de pequeñas calas enclavadas entre montañas y rocas.
Si a la ya de por sí increíble belleza de estas costas le añadimos el encanto de un pueblo costero de origen medieval, en la Costa Brava podemos encontrar el ejemplo perfecto: un pequeño pueblo situado a orillas del Mediterráneo, con una playa cuya arena dorada llega hasta los pies de sus murallas medievales, y donde el ambiente veraniego está presente durante todo el año.
Un pueblo para perderse
En la comarca catalana de La Selva, un poco más arriba de las famosas poblaciones de Blanes y Lloret de Mar, el pueblo de Tossa de Mar se presenta orgulloso en su pequeño tramo de costa. Con una población de más de 6,3 mil habitantes, Tossa de Mar es muchísimo más que su playa: su mayor atractivo es su centro histórico, rodeado por una imponente muralla que se mantiene igual que el primer día. Datada del siglo XII, esta muralla y sus varios torreones es todo lo que se conserva del antiguo castillo, construido en lo alto de un cerro que se asoma al mar para proteger a la población de posibles ataques de piratas.
Aunque ya no es posible ver el castillo (aunque es fácil imaginar la magnificencia que debía tener), dentro del recinto amurallado -declarado monumento histórico-artístico en 1931- podrás pasearte por las callejuelas de la Vila Vella, el último ejemplo de población medieval fortificada que queda en la costa catalana. Además de pequeñas tiendecitas y restaurantes de altísima calidad, en la Vila Vella encontrarás la iglesia de Sant Vicenç, construida en el siglo XVII en estilo gótico y de la que actualmente tan sólo se mantiene el esqueleto de la cubierta.
Aunque es del medievo de cuando se conservan más elementos, Tossa de Mar ha estado allí desde la época de los romanos. Esto queda probado con la existencia de la Vil·la Romana dels Ametllers, los restos arqueológicos (datados del siglo I a.C.) de la que se cree que fue una de las villas más ricas e importantes de la antigua provincia de Tárraco. Descubierta en el año 1914 y de acceso gratuito, lo que más destaca del recinto son los mosaicos, excelentemente conservados.
De vuelta a los tiempos modernos, lo mejor para descubrir Tossa de Mar es perderse por sus calles. En ellas descubrirás rincones de lo más bonitos y únicos, como el barrio marinero de Sa Roqueta -donde se esconden la Parròquia de Sant Vicenç y la pequeña Capella de la Mare de Déu dels Socors-, o el Faro de Tossa, desde donde obtener unas vistas inigualables del mar.
El “Paraíso Azul”
Si bien Tossa de Mar era ya de sobras conocida para los catalanes, el pueblo empezó a ganar todavía más fama durante la década de los 50, a raíz del rodaje de la película Pandora y el holandés errante, protagonizada por los actores James Mason y Ava Gardner, en honor de la cual hay una estatua de bronce en la Vila Vella. Otra figura relevante de la historia que visitó la población fue el pintor bielorruso y francés Marc Chagall, quien tras de su estancia entre 1933 y 1934 bautizó al pueblo con el nombre de “Paraíso Azul”.
Si visitas el pueblo comprobarás que este mote le va que ni pintado. No son solo sus espectaculares playas y calas, las cuales en verano se convierten en uno de los mejores refugios para combatir las altas temperaturas, es la estampa digna de postal que pinta: el pueblo rodeado de montañas y bosques, el recinto amurallado protegiendo el pueblo y asomándose al mar, y unos habitantes que hacen que los visitantes se sientan como uno más. Uno de los máximos exponentes de la belleza y singularidad de la Costa Brava, Tossa de Mar convierte en realidad lo que los catalanes decimos medio en broma cuando viajamos por el mundo: “no está mal, pero la Costa Brava es mejor”. ¿No me crees? Pues te invito a que visites Tossa de Mar y lo compruebes con tus propios ojos.
