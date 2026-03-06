Ni Santillana del Mar, ni Aínsa: el pueblo medieval más bonito de España está en Cataluña y tiene un recinto amurallado declarado Conjunto Histórico-Artístico

Si visitas el pueblo comprobarás que este mote le va que ni pintado. No son solo sus espectaculares playas y calas, las cuales en verano se convierten en uno de los mejores refugios para combatir las altas temperaturas, es la estampa digna de postal que pinta: el pueblo rodeado de montañas y bosques, el recinto amurallado protegiendo el pueblo y asomándose al mar, y unos habitantes que hacen que los visitantes se sientan como uno más. Uno de los máximos exponentes de la belleza y singularidad de la Costa Brava, Tossa de Mar convierte en realidad lo que los catalanes decimos medio en broma cuando viajamos por el mundo: “no está mal, pero la Costa Brava es mejor”. ¿No me crees? Pues te invito a que visites Tossa de Mar y lo compruebes con tus propios ojos.