El pueblo medieval de Castellón que nadie conoce: en tierra de deslumbrantes paisajes naturales con montañas, cascadas y cuevas

Se dice que antaño, cuando una pareja iba a contraer matrimonio, las novias tenían que cruzar el río de un salto para que el matrimonio fuera feliz; si no lo lograban, el matrimonio fracasaría. Según la leyenda, una de las novias no logró saltar, por lo que cayó al río y se la llevó la corriente. Detrás de ella se lanzó el novio para intentar salvarla, pero ambos se vieron arrastrados por un remolino y fallecieron. Esta historia se explica en un cartel que se expone en el lugar, el cual va acompañado de un grabado de Goya llamado “Campesino llevando a una mujer en brazos”, donde el pintor plasmó este hábito