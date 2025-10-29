El pueblo medieval con el castañar más bonito de España: tiene una ruta de senderismo que te lleva hasta un árbol de 500 años

La verdadera perla del bosque es un ejemplar que ha sido bautizado como El Abuelo; se trata de uno de los mayores ejemplares de castaño de toda Europa, con más de 500 años de edad y casi 20 metros de altura. Su tronco hueco es de un tamaño tan desmesurado que se dice que, en su día, servía como refugio para pastores y sus rebaños durante tormentas. Actualmente está vallado, ya que se encuentra en un estado delicado.