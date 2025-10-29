El pueblo medieval con el castañar más bonito de España: tiene una ruta de senderismo que te lleva hasta un árbol de 500 años
Está situado dentro de los límites de la Reserva Natural del Valle de Iruelas y constituye uno de los paisajes de mayor belleza del territorio español.
Como bien saben en Cataluña, así como en algunas zonas de Baleares, la Comunidad Valenciana y Aragón, es época de castañas, el fruto por excelencia del otoño. Y es que, durante estos días, además de poder disfrutar de unas ricas castañas tostadas en el calor del hogar, los castañedos se tiñen de ocres y dorados, aportando todavía más magia a estos bosques tan especiales.
Son muchísimos los castañedos que podemos encontrar repartidos a lo largo y ancho del territorio español, pero solo uno de ellos es considerado como el más hermoso de todos. En extremo oeste de la sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, crece el castañar de El Tiemblo, con ejemplares centenarios que hacen de él un lugar fascinante.
La verdadera perla del bosque es un ejemplar que ha sido bautizado como El Abuelo; se trata de uno de los mayores ejemplares de castaño de toda Europa, con más de 500 años de edad y casi 20 metros de altura. Su tronco hueco es de un tamaño tan desmesurado que se dice que, en su día, servía como refugio para pastores y sus rebaños durante tormentas. Actualmente está vallado, ya que se encuentra en un estado delicado.
Un paseo entre castaños
La que sin duda es la mejor opción para adentrarse en este castañedo es El Sendero de El Castañar (marcada como PRC-AV 54), una ruta circular perfectamente señalizada de poco más de 4 kilómetros, ideal para hacer en familia.
El punto de partida de la ruta está en el aparcamiento del Área Recreativa de El Regajo; desde ahí, simplemente hay que cruzar un puente de madera y seguir el sendero. Tras un pequeño recorrido, el camino llega al refugio de Majavilla, una antigua construcción de piedra clásica. Justo al lado de este refugio es donde se halla El Abuelo.
A partir de este punto el camino se vuelve circular, avanzando en paralelo al arroyo de la Garganta de la Yedra hasta llegar a una explanada conocida como las Praderas de Garrido donde, tomando la bifurcación hacia la izquierda, el camino da la vuelta y vuelve hasta el refugio de Majavilla y el aparcamiento.
Es importante remarcar que, durante la época de otoño y los fines de semana, el acceso al castañar tiene un aforo limitado. Muy importante a tener en cuenta es el hecho de que no está permitido recoger castañas. Si quieres llevar a tu mascota, no dudes en hacerlo, pero recuerda llevarla siempre ataca con correa.
Deberás pagar una entrada de 2€ por persona a modo de tasa turística (los menores de 3 años tienen acceso gratuito) y otros 6€ por vehículo; solo si subes a pie podrás acceder de manera gratuita, teniendo antes que registrar tu entrada en el formulario de compra de entrada en la web del castañar.
Una visita al pueblo
Terminada la ruta por el castañar, puedes dirigirte al pueblo de El Tiemblo, en cuyo termino municipal se encuentra uno de los conjuntos escultóricos más interesantes de todo el territorio: los Toros de Guisando, cuatro esculturas de la Edad de Hierro de origen vetón, realizadas en granito que representan cuadrúpedos, identificados como toros.
A poco menos de un kilómetro se halla el monasterio de San Jerónimo, construido a finales del siglo XIV, pero que actualmente se encuentra en ruinas debido a un incendió que sufrió en el 1979.
Si te decides por visitar la localidad este fin de semana podrás celebrar, junto con sus habitantes, la llamada “Calbotá”, que se celebra la noche del 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Durante esa tarde, amigos y familia se reúnen para comer chocolate con churros y calbotes (castañas) asados, que dan nombre a la fiesta.
