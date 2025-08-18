Junto a un castillo medieval y rodeada de casas cueva: la inesperada playa de interior que se esconde en uno de los pueblos más bonitos de España

A solo unos metros del puente romano (que, por cierto, no lo es) se encuentra un curioso arenal perfecto para darse un chapuzón en los meses de verano. Es de libre acceso y totalmente gratuito. Eso sí, solo está abierto durante la temporada de meses de más calor que, en realidad, es cuando realmente se necesita. El resto del año, simplemente es uno de los lugares bonitos para visitar y contemplar en Alcalá del Júcar, sin duda el secreto mejor guardado de Albacete.