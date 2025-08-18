Junto a un castillo medieval y rodeada de casas cueva: la inesperada playa de interior que se esconde en uno de los pueblos más bonitos de España
Este pueblo es, posiblemente, el secreto mejor guardado de Albacete.
Hay un pueblo en la provincia de Albacete que lo tiene todo para sorprender y gustar incluso en los veranos más tórridos. Y es que, a solo una hora y 45 minutos desde Valencia, este lugar de carácter medieval no necesita vistas al mar para atraer viajeros en agosto porque por tener, tiene hasta una playa. Playa de interior, se entiende.
Situado en la ladera de la montaña, como incrustado en la hoz del río Júcar, la localidad es casi de cuento: casitas de fachadas blancas levantadas entre el río y el castillo, y cuevas. Cuevas naturales horadadas en la roca. ¿Se puede tener más encanto?
Este municipio presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España, y su patrimonio histórico y cultural, uno de los mejor conservados; de hecho, su centro histórico está declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1982. Basta poner un pie para descubrir por qué.
Qué hay que ver en uno de los pueblos más bonitos de Albacete
Al pueblo más bonito de Albacete no le falta detalle: un castillo, un puente romano, restos de muralla, una iglesia, una ermita, una plaza de toros irregular y muy singular (recuerda a un circo de gladiadores), un castillo islámico con forma de pentágono, casas cueva y hasta playa. Pero vayamos por partes.
El encanto de Alcalá del Júcar se percibe desde la distancia: la estampa que dibuja el pueblo desde lejos es de postal: un peñón de piedra caliza, casas cueva excavadas en la roca, encantadoras fachadas de cal blanca, un puente junto a la orilla del río y un castillo en lo alto de la montaña.
Desde cerca, el municipio todavía mantiene su carácter medieval y retazos de su emplazamiento estratégico: sobre el puente circula el Camino Real que conectaba Castilla con Levante, lo que lo convierte en una villa de paso fundamental en tiempos de la Corona de Castilla.
El curioso pueblo de Albacete con casas cueva
Todo en Alcalá merece una visita, pero sin duda son sus casas cueva uno de los puntos fuerte y lo que le hace diferente frente a otros pueblos bonitos de España. Son solo tres, y se pueden visitar.
La Cueva del Rey Garadén es la más antigua (tiene más de 750 años); la del Diablo, levantada a comienzos del siglo XX como corrales y pajares (desde finales de los 90 tiene un uso más turístico, con bar, restaurante y hasta posibilidad de alojamiento) y la de Masagó, convertida en curioso museo: esconde una de las mayores colecciones de fósiles de toda España, y un Museo de Numismática.
La playa de interior más famosa de Albacete
Por si fuera poco, la que dicen ser la joya de la Manchuela, una de las comarcas más visitadas de Castilla La Mancha (y la que tiene el patrimonio histórico y cultural más rico), guarda un último secreto: su playa fluvial.
A solo unos metros del puente romano (que, por cierto, no lo es) se encuentra un curioso arenal perfecto para darse un chapuzón en los meses de verano. Es de libre acceso y totalmente gratuito. Eso sí, solo está abierto durante la temporada de meses de más calor que, en realidad, es cuando realmente se necesita. El resto del año, simplemente es uno de los lugares bonitos para visitar y contemplar en Alcalá del Júcar, sin duda el secreto mejor guardado de Albacete.
