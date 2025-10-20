El pueblo medieval de Cantabria que es un paraíso gastronómico: con una arquitectura rural única, sus platos estrella son el sobao y la quesada pasiega

Son unos cuantos los restaurantes donde poder degustar la cocina local, como el de Casa Frutos, con más de 50 años de experiencia en la gastronomía de la tierra. En la calle principal del pueblo se encuentran los restaurantes El Café y La Terraza, ambos con una amplia oferta de platos tradicionales de la zona como el cocido montañés. En uno de los extremos de la villa está La Estantería, que además de menú diario ofrece unos sobaos caseros estupendos. En el otro lado del pueblo está el restaurante El Cruce, también con un menú del día y una carta. Muy cerca se halla la tienda de Sobaos Etelvina Sañudo, con una gran variedad de sobaos, quesadas, bizcochos, pastas y magdalenas pasiegas elaboradas artesanalmente.