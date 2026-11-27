Vejer de la Frontera es uno de los pueblos blancos más singulares de Cádiz y un destino especialmente atractivo para una escapada en diciembre, sobre todo para quienes lo que buscan en invierno es huir del frío del norte y de las temperaturas polares que hay en muchos rincones de España.

Un pueblo ideal para viajar en diciembre / Istock

Su principal virtud es que, al estar en la costa atlántica gaditana, los inviernos suelen ser suaves en comparación con los de la meseta o el norte peninsular. Una vez allí, se comprueba que no es simplemente un pueblo de casas encaladas, sino que conserva una auténtica estructura urbana medieval, con murallas, puertas históricas, un castillo, calles estrechas y patios tradicionales. Y luego está su gastronomía con personalidad y una fuerte herencia andalusí. Vamos, que lo tiene todo.

Lucía Alfonso González

Un casco medieval para recorrer a pie

El centro histórico de Vejer es su principal seña de identidad. Y es que se trata de un pueblo que se levanta sobre una colina de unos 200 metros de altura y que conserva un casco antiguo de trazado irregular, con calles estrechas, empinadas y sinuosas, casas encaladas y pequeños patios llenos de flores. Medievalismo en estado puro.

Su recinto amurallado, cuya configuración conservada se remonta fundamentalmente a los siglos XIV y XV, ocupa algo más de cuatro hectáreas y tiene unos dos kilómetros de perímetro en los que todavía se mantienen cuatro puertas históricas por las que se puede pasar. Y tres torres, que juntas conforman conjunto declarado Bien de Interés Cultural.

Un centro histórico medieval muy bien conservado / Istock

Un pueblo con herencia andalusí

Durante más de cinco siglos, Vejer estuvo bajo dominio musulmán y esa herencia se reconoce en el trazado urbano, los arcos, los patios interiores y la arquitectura popular. De hecho, uno de los rincones más característicos es el Arco de las Monjas, una sucesión de arcos que sostienen una calle junto al antiguo convento de las Concepcionistas. Es una de las estampas más fotografiadas del municipio.

También merece la pena conocer el barrio de la Judería, con sus callejones blancos y sus pequeñas plazas. Y hay otro elemento cultural muy particular: la cobijada, el traje tradicional femenino de Vejer. Consiste en un manto negro que cubría prácticamente todo el cuerpo y dejaba visible únicamente un ojo. Su origen se relaciona con antiguas tradiciones de indumentaria castellana y musulmana, aunque su evolución histórica es compleja.

El arco de las monjas / Istock / Calla HUeppe

Un castillo con diez siglos de historia

En la parte más elevada del pueblo se encuentra el Castillo de Vejer, una de las grandes joyas del patrimonio andaluz. Se trata de una fortaleza de origen musulmán, con elementos constructivos que se remontan a los siglos X y XI, aunque experimentó reconstrucciones posteriores. Su puerta principal conserva un arco de herradura enmarcado por un alfiz, una de las huellas más reconocibles de su pasado andalusí.

Está declarado Monumento Nacional y subir es un esfuerzo que merece la pena: desde sus zonas altas se contemplan los tejados blancos, la campiña de La Janda y, en días despejados, el litoral gaditano.

Murallas, puertas y castillo / Istock

Una gastronomía que justifica por sí sola la escapada

Este es uno de los grandes argumentos diferenciales de Vejer y que, por sí solos, justifican una escapada. Y es que su cocina combina las recetas tradicionales de La Janda, la influencia andalusí y los productos de la costa gaditana.

¿Qué hay que probar? Nosotras lo tenemos claro: Lomo en manteca, posiblemente el producto gastronómico más emblemático de Vejer (se prepara cocinando el lomo de cerdo en manteca, habitualmente con ajo y especias); Atún rojo de almadraba, procedente de una tradición pesquera milenaria de la costa gaditana; Retinto, que es la carne de una raza bovina autóctona de la zona, criada en las dehesas y pastizales de la comarca; y repostería andalusí, esos dulces tradicionales con influencias árabes, como los alfajores y otros elaborados con miel, almendras y especias.