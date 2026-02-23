El pueblo medieval de Cáceres con una de las juderías mejor conservadas de España: Conjunto Histórico-Artístico y la combinación perfecta entre tradición cristiana y memoria sefardí
Tan auténtica y original que es como si el tiempo se hubiera detenido en este rincón del norte de Extremadura.
En un lugar remoto de España se encuentra una de las juderías mejor conservadas de Europa. Eso significa que en algún lugar de la península existe un pueblo de típicas casas de madera y adobe, balconadas y sinuosos callejones que ha mantenido su arquitectura prácticamente intacta desde hace siglos. Y sabemos cuál es.
Se encuentra en Extremadura, y más concretamente, en el majestuoso Valle del Ambroz, provincia de Cáceres. A poco más de cien kilómetros de la capital se alza el pueblo medieval de Hervás, un núcleo de población de menos de 4.000 habitantes que parece haberse detenido en el tiempo.
Pasear por sus calles es casi como volver al siglo XV, momento en el que se asentó una importante comunidad judía. Al paredes, era tan rica y numerosa que consiguió dotar de una nueva personalidad a este pueblo cuyos orígenes se remontan algunos cientos de años atrás: ya se tiene constancia de su existencia en el siglo XII, en plena Edad Media.
Se sabe que muchas de las familias que se asentaron en este rincón del valle se dedicaban a actividades que tenían que ver con el comercio y con los oficios artesanos. De ahí que hubiera una importante red de curtidores, sastres o zapateros, entre otros muchos oficios.
La judería mejor conservada de España y de Europa
El barrio judío de Hervás es como un precioso laberinto de casas que parecen amontonarse unas sobre otras y de calles adoquinadas con cuestas empinadas. Y no solo mantiene la estructura original del casco antiguo, sino que ha conservado hasta los nombres de muchas de sus calles, clarísima herencia de su pasado hebreo.
Pero la judería no es el único patrimonio con el que cuenta Hervás. Se sabe que Hervás fue fundada originariamente por unos monjes templarios que levantaron en este lugar perdido de la provincia de Cáceres una ermita. Eso fue en el siglo XII, momento en el que también se construyó un castillo templario que más tarde fue reedificado por los cristianos, utilizando los cimientos de la fortaleza para levantar una iglesia, la iglesia de Santa María.
Siendo tan rico y valioso, no es de extrañar que todo el casco antiguo medieval y judío de Hervás haya sido declarado Conjunto Histórico-Artístico desde finales de los años 60 del siglo pasado.
Un entorno repleto de manantiales y balnearios
Hervás es solo uno de los ocho pueblos con encanto que componen el Valle del Ambroz, esa zona del norte de Extremadura con paisajes llenos de contrastes y montañas que se elevan por encima de los 2.000 metros de altura.
Visitar esta zona sorprende, sobre todo a aquellos que no conocen los encantos de la provincia extremeña. Y es que en este rincón de la península brotan algunos de los manantiales termales más preciados de España, conocidos desde tiempos de los romanos por sus propiedades mineromedicinales (uno de los más famosos es el Balneario Romano de Baños de Montemayor) y que le han hecho merecedor del premio a mejor destino de Salud y Bienestar de Europa.
