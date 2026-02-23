El pueblo medieval de Cáceres con una de las juderías mejor conservadas de España: Conjunto Histórico-Artístico y la combinación perfecta entre tradición cristiana y memoria sefardí

Visitar esta zona sorprende, sobre todo a aquellos que no conocen los encantos de la provincia extremeña. Y es que en este rincón de la península brotan algunos de los manantiales termales más preciados de España, conocidos desde tiempos de los romanos por sus propiedades mineromedicinales (uno de los más famosos es el Balneario Romano de Baños de Montemayor) y que le han hecho merecedor del premio a mejor destino de Salud y Bienestar de Europa.