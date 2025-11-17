El pueblo medieval con el bosque más bonito de España: tiene una ruta de senderismo con árboles que parecen fósiles de 20 metros de altura
Solo tiene 40 habitantes, pero su riqueza arquitectónica y patrimonial le valieron la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.
Resulta increíble que un pequeño pueblo, y lo decimos solo en términos demográficos y geográficos, desconocido todavía para muchos, sea capaz de brillar en el mapa de los mejores destinos de España para una escapada a la naturaleza.
Un pueblo medieval cuya historia se remonta a la época románica, de cuando las aldeas tenían que defenderse con murallas y fortalezas de ataques foráneos. Son precisamente esas construcciones defensivas las que han permitido que muchos de sus cascos históricos hayan llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación. Este, incluso, está declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Sucede con este pequeño municipio de la provincia de Soria, de calles empedradas, plazas con soportales y casas de adobe a dos alturas, con balcones y aleros pronunciados. Aunque hay algo que llama todavía más la atención: las vigas de madera con las que han sido construidas y que son visibles desde la fachada.
A simple vista puede parecer solo un detalle constructivo que define la identidad de Calatañazor, uno de los pueblos medievales más bonitos de España. Pero en realidad esconde un secreto mucho más importante: la sabina. Es el árbol que más abunda en los alrededores y que, de hecho, da forma a uno de los bosques mejor conservados del planeta: el Sabinar de Calatañazor.
El bosque mejor conservado del planeta
Es ahí donde vamos. Se trata de un bosque de sabinas milenarias, un tipo de árbol que es una reliquia de la era Terciaria. El de Soria es tan denso y abundante que está considerado, además de una rareza en el mundo, uno de los bosques más espectaculares de España.
Alberga unos 200 árboles por hectárea (cuando lo normal es encontrar entre unas 20 y 30 aproximadamente), una Reserva Natural que forma parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Es una de las pocas masas de sabinas de porte arbóreo y de gran altura que se pueden encontrar en el planeta: son árboles rústicos, casi fósiles desde el punto de vista botánico, que pueden llegar a alcanzar los 20 metros de altura y más de cinco de diámetro, incluso ocho en algunos ejemplares. Y está muy cerca de Calatañazor.
La ruta que te lleva al bosque más impactante de Soria
Visitar este bosque mastodóntico es fácil: basta dirigirse hasta el aparcamiento que hay junto a la entrada del pueblo y buscar la señal de sendero PR-O-3. A solo tres kilómetros caminando, en un paseo de lo más tranquilo y agradable (sobre todo en días soleados), aparece imponente ante la vista el majestuoso bosque de sabinas. No hay apenas desnivel, por lo que se puede realizar esta ruta de senderismo en familia y con niños.
Síguele la pista
Lo último