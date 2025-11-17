El pueblo medieval con el bosque más bonito de España: tiene una ruta de senderismo con árboles que parecen fósiles de 20 metros de altura

Alberga unos 200 árboles por hectárea (cuando lo normal es encontrar entre unas 20 y 30 aproximadamente), una Reserva Natural que forma parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Es una de las pocas masas de sabinas de porte arbóreo y de gran altura que se pueden encontrar en el planeta: son árboles rústicos, casi fósiles desde el punto de vista botánico, que pueden llegar a alcanzar los 20 metros de altura y más de cinco de diámetro, incluso ocho en algunos ejemplares. Y está muy cerca de Calatañazor.