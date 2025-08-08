El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia

Hay pueblos que parecen sacados de una novela histórica o de una superproducción de HBO, ya sabéis a lo que me refiero. De esos que uno se imagina entre batallas, escudos nobiliarios y caminantes con capa al viento. Y luego está Puertomingalvo, que no es que lo parezca, es que lo es. En lo alto de una loma, al este de la provincia de Teruel, este pequeño enclave de apenas 141 habitantes censados es una de esas joyas silenciosas que aún no han sucumbido al turismo destructivo. Tiene castillo, casas de piedra con aleros de madera y uno de los restaurantes mejor valorados de toda la provincia. ¿Por qué nadie habla de él? Pues porque es de esos secretos que los locales guardan como oro en paño.