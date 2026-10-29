El pueblo medieval más bonito del norte España tiene una muralla de 1.000 años y vistas a Francia: un castillo convertido en Parador, un barrio de pescadores y casas de colores con vistas al Cantábrico

Durante siglos, las fronteras de Europa se defendieron a base de murallas. Ávila levantó en la Edad Media un cinturón a lo largo de su centro urbano que todavía se puede recorrer entero; Carcasona se convirtió en la gran fortaleza del sur de Francia y a lo largo del Mediterráneo, y del Atlántico decenas de puertos se rodearon de baluartes para resistir a ejércitos y piratas. En el resto de España no fue para menos, en muchos casos aprovechando construcciones anteriores de origen romano o mozárabe, y en la costa cantábrica, donde España y Francia se miran a ambos lados de una ría, la villa de Hondarribia vivió casi toda su historia pendiente de su vecino.

Hondarribia pueblo con iglesia en Gipuzkoa, España / Istock

A principios del siglo XIII ocupaba un promontorio en la desembocadura del río Bidasoa, sobre la bahía de Txingudi -entre Fuenterrabía e Irún-, y su posición la convirtió en la llave de entrada al reino por la costa, una ubicación codiciada por el país colindante. La intención no fue discreta, y Francia trató de hacerse con esta región durante años, llegando a lanzar hasta 16.000 proyectiles contra una guarnición de 1.300 hombres. Pero, Castilla mediante, el asedio fue en vano y cada 8 de septiembre la población recuerda la persistencia frente a la derrota que, según las leyendas populares, se debe a cumplir el voto que hicieron a la Virgen de Guadalupe.

Adriana Fernández

Una muralla para la era del cañón

La llegada a Hondarribia se presenta desde la muralla. De las defensas medievales apenas queda un tramo pequeño y en su mayoría es una pieza bastante reformada debido a los ataques con artillería: los Reyes Católicos ampliaron el recinto, Carlos V lo renovó y, en la segunda mitad del siglo XVI, los ingenieros El Fratín y Tiburcio Spanocchi le dieron el trazado que ha llegado hasta hoy, una fortificación de baluartes con una planta casi pentagonal que el mar rodea por todos sus lados -salvo por el oeste, donde se alzan las colinas-.

Plaza de Armas, plaza principal de Hondarribia. / Istock

Estas fortificaciones continúan siendo hoy el mapa de los rincones de la villa: el de la Reina, el de Leiva, el de San Felipe, del que quedan algunos restos, y el de Santiago, hoy semiderruido. Desde la Puerta de Santa María, presidido por el escudo de la ciudad, es la entrada al casco antiguo, coronada por la Virgen de Guadalupe y acompañada de un reloj de sol. En el lado opuesto, la Puerta de San Nicolás deja ver dos épocas en un mismo paso: un arco sencillo de la muralla medieval y otro del siglo XVI.

Una isla compartida La frontera sigue a la vista desde las murallas. En el estuario del Bidasoa, entre Hondarribia y Francia, está la isla de los Faisanes, que debido el Tratado de los Pirineos debe su soberanía a dos países cada seis meses, de febrero a julio España, y de agosto a enero Francia.

El castillo que se convirtió en Parador

Ciudad de cuestas y empedrada, la mayor de ellas termina en lo más alto del promontorio, frente a un edificio de piedra que parece un bloque macizo, el castillo de Carlos V. De planta cuadrangular y torres en las esquinas, de las que se conservan restos de dos, esta fortificación está declarada Bien de Interés Cultural y hoy, además de mole defensiva, hace las veces de parador, manteniendo las salas antiguas ahora para acoger a los huéspedes que pueden almorzar y pernoctar en este vestigio histórico. Como dato curioso, en su momento Carlos V lo amplió y le añadió la gran plataforma para la artillería que hoy forma su fachada, y por eso lleva su nombre.

Plaza de Armas de Hondarribia. / Istock

Delante se abre la plaza de Armas, donde la guarnición hacía la instrucción, y desde allí baja la calle Mayor, la que mejor explica cómo vivía la villa. Sus casas tienen balcones de madera y escudos de piedra en las fachadas, y entre ellas están el Ayuntamiento barroco, la casa Casadevante, la casa Iriarte y el palacio Zuloaga, del siglo XVIII. A un paso, la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, empezada en el siglo XV, mezcla el gótico tardío con el renacimiento y el barroco.

Castillo de Carlos V, Hondarribia / Istock / TONO BALAGUER

La villa fuera de las murallas

Hondarribia suma hoy cerca de 17.000 habitantes, y buena parte de su vida diaria transcurre extramuros, en La Marina, el antiguo barrio de pescadores que espera junto a la bahía. Sus casas, de aspecto y arquitectura tradicional, desde los cimientos hasta los colores, están pintadas de tonos vivos, rojos, azules y verdes y su imagen típica incluye balcones llenos de flores. La pesca, si embargo, ha perdido peso en las últimas décadas, pese a seguir siendo el puente entre el puerto y la tradición de las mesas.

Barcos de pesca y vela en el puerto de Hondarribia, País Vasco / Istock

Senderos, rutas y bosques Por encima de la villa se levanta el monte Jaizkibel, de más de 500 metros, con acantilados sobre el mar y caminos como el GR-121, que lleva hasta Pasaia. En sus laderas se guarda el santuario de Guadalupe, la patrona a la que Hondarribia se encomendó durante el asedio, y hacia el cabo Higuer se extiende la playa de la villa, que debe su forma actual al rompeolas de Ramón Iribarren.

En lo que se refiere a la gastronomía, las calles de San Pedro y Santiago son las protagonistas de los pintxos, y allí se concentran los bares que llenan sus barras a la hora del vermú y de la cena. Uno de los más conocidos es el Gran Sol, en el número 65 de San Pedro, que figura en la Guía Michelin y abre de lunes a sábado hasta media tarde. La cocina de la villa es la del Cantábrico: marmitako, bacalao al pil pil y chipirones en su tinta, regados con txakoli. Para una comida de alta cocina, el restaurante Alameda, de los hermanos Gorka y Kepa Txapartegi, mantiene en la guía de 2026 su estrella Michelin.