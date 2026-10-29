El pueblo medieval más bonito del norte España tiene una muralla de 1.000 años y vistas a Francia: un castillo convertido en Parador, un barrio de pescadores y casas de colores con vistas al Cantábrico
Resistió durante el verano de 1638 a un ejército francés que lanzó 16.000 proyectiles contra sus murallas. Hoy, desde esas mismas defensas, se ve Francia al otro lado de la ría.
Durante siglos, las fronteras de Europa se defendieron a base de murallas. Ávila levantó en la Edad Media un cinturón a lo largo de su centro urbano que todavía se puede recorrer entero; Carcasona se convirtió en la gran fortaleza del sur de Francia y a lo largo del Mediterráneo, y del Atlántico decenas de puertos se rodearon de baluartes para resistir a ejércitos y piratas. En el resto de España no fue para menos, en muchos casos aprovechando construcciones anteriores de origen romano o mozárabe, y en la costa cantábrica, donde España y Francia se miran a ambos lados de una ría, la villa de Hondarribia vivió casi toda su historia pendiente de su vecino.
A principios del siglo XIII ocupaba un promontorio en la desembocadura del río Bidasoa, sobre la bahía de Txingudi -entre Fuenterrabía e Irún-, y su posición la convirtió en la llave de entrada al reino por la costa, una ubicación codiciada por el país colindante. La intención no fue discreta, y Francia trató de hacerse con esta región durante años, llegando a lanzar hasta 16.000 proyectiles contra una guarnición de 1.300 hombres. Pero, Castilla mediante, el asedio fue en vano y cada 8 de septiembre la población recuerda la persistencia frente a la derrota que, según las leyendas populares, se debe a cumplir el voto que hicieron a la Virgen de Guadalupe.
Una muralla para la era del cañón
La llegada a Hondarribia se presenta desde la muralla. De las defensas medievales apenas queda un tramo pequeño y en su mayoría es una pieza bastante reformada debido a los ataques con artillería: los Reyes Católicos ampliaron el recinto, Carlos V lo renovó y, en la segunda mitad del siglo XVI, los ingenieros El Fratín y Tiburcio Spanocchi le dieron el trazado que ha llegado hasta hoy, una fortificación de baluartes con una planta casi pentagonal que el mar rodea por todos sus lados -salvo por el oeste, donde se alzan las colinas-.
Estas fortificaciones continúan siendo hoy el mapa de los rincones de la villa: el de la Reina, el de Leiva, el de San Felipe, del que quedan algunos restos, y el de Santiago, hoy semiderruido. Desde la Puerta de Santa María, presidido por el escudo de la ciudad, es la entrada al casco antiguo, coronada por la Virgen de Guadalupe y acompañada de un reloj de sol. En el lado opuesto, la Puerta de San Nicolás deja ver dos épocas en un mismo paso: un arco sencillo de la muralla medieval y otro del siglo XVI.
Una isla compartida
La frontera sigue a la vista desde las murallas. En el estuario del Bidasoa, entre Hondarribia y Francia, está la isla de los Faisanes, que debido el Tratado de los Pirineos debe su soberanía a dos países cada seis meses, de febrero a julio España, y de agosto a enero Francia.
El castillo que se convirtió en Parador
Ciudad de cuestas y empedrada, la mayor de ellas termina en lo más alto del promontorio, frente a un edificio de piedra que parece un bloque macizo, el castillo de Carlos V. De planta cuadrangular y torres en las esquinas, de las que se conservan restos de dos, esta fortificación está declarada Bien de Interés Cultural y hoy, además de mole defensiva, hace las veces de parador, manteniendo las salas antiguas ahora para acoger a los huéspedes que pueden almorzar y pernoctar en este vestigio histórico. Como dato curioso, en su momento Carlos V lo amplió y le añadió la gran plataforma para la artillería que hoy forma su fachada, y por eso lleva su nombre.
Delante se abre la plaza de Armas, donde la guarnición hacía la instrucción, y desde allí baja la calle Mayor, la que mejor explica cómo vivía la villa. Sus casas tienen balcones de madera y escudos de piedra en las fachadas, y entre ellas están el Ayuntamiento barroco, la casa Casadevante, la casa Iriarte y el palacio Zuloaga, del siglo XVIII. A un paso, la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, empezada en el siglo XV, mezcla el gótico tardío con el renacimiento y el barroco.
La villa fuera de las murallas
Hondarribia suma hoy cerca de 17.000 habitantes, y buena parte de su vida diaria transcurre extramuros, en La Marina, el antiguo barrio de pescadores que espera junto a la bahía. Sus casas, de aspecto y arquitectura tradicional, desde los cimientos hasta los colores, están pintadas de tonos vivos, rojos, azules y verdes y su imagen típica incluye balcones llenos de flores. La pesca, si embargo, ha perdido peso en las últimas décadas, pese a seguir siendo el puente entre el puerto y la tradición de las mesas.
Senderos, rutas y bosques
Por encima de la villa se levanta el monte Jaizkibel, de más de 500 metros, con acantilados sobre el mar y caminos como el GR-121, que lleva hasta Pasaia. En sus laderas se guarda el santuario de Guadalupe, la patrona a la que Hondarribia se encomendó durante el asedio, y hacia el cabo Higuer se extiende la playa de la villa, que debe su forma actual al rompeolas de Ramón Iribarren.
En lo que se refiere a la gastronomía, las calles de San Pedro y Santiago son las protagonistas de los pintxos, y allí se concentran los bares que llenan sus barras a la hora del vermú y de la cena. Uno de los más conocidos es el Gran Sol, en el número 65 de San Pedro, que figura en la Guía Michelin y abre de lunes a sábado hasta media tarde. La cocina de la villa es la del Cantábrico: marmitako, bacalao al pil pil y chipirones en su tinta, regados con txakoli. Para una comida de alta cocina, el restaurante Alameda, de los hermanos Gorka y Kepa Txapartegi, mantiene en la guía de 2026 su estrella Michelin.
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