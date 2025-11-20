El pueblo medieval más bonito en Navidad está a una hora de Barcelona: preciosas calles empedradas y una iglesia del siglo XI, por Navidad se llena de “tions”

Para los más aficionados al cine, a unos diez minutos del centro del pueblo se encuentra el Puig de la Balma, una masía del siglo XII construida bajo la roca que le da nombre y la cual fue escenario de la película Pa Negre, ganadora de nueve premios Goya en 2010. Gestionada por la 26ª generación de propietarios, la masía alberga un pequeño museo con una pequeña colección de utensilios utilizados en los trabajos diarios de la masía, una capilla del siglo XIV, un restaurante, y un alojamiento rural con cinco habitaciones.