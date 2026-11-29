Si te apetece cambiar las rutas medievales más conocidas por un rincón de montaña donde apenas vas a oír nada más que tus pasos sobre la piedra, apunta Mirambel en el mapa. En pleno Maestrazgo turolense, lejos de las escapadas que ya todo el mundo tiene tachadas en la agenda, esta pequeña villa de unos 110 habitantes tiene un casco histórico compacto y muy auténtico que te garantizamos te va a bajar revoluciones desde el primer minuto en que aparcas.

Torre de vigilancia medieval y murallas defensivas de Mirambel, Teruel / Istock / t

El pueblo (que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 y recibió el premio Europa Nostra en 1982 por cómo se recuperó su patrimonio urbano) es lo bastante pequeño como para perderte a pie tranquilamente entre murallas, calles estrechas, plazas de piedra y portales que parecen sacados de otra época. Creemos que es el tipo de destino que funciona genial cuando buscas de verdad desconectar y llevar un ritmo pausado. Hasta da la sensación de que el tiempo aquí no corre igual que en la ciudad.

Adriana Fernández

Y si además te cuadra una nevada en invierno, el contraste entre las fachadas de piedra, los tejados blancos y los callejones estrechos son una estampa de película. No nos lo estamos imaginando, porque aquí se han rodado varias producciones: Ken Loach eligió este escenario para rodar parte de Tierra y libertad (1995), sobre un joven británico que llega a España en plena Guerra Civil, pero también pasaron por aquí títulos como En brazos de una mujer madura (1997) o la serie Clase Media (1987).

Murallas, cinco portales y casonas de piedra para callejear a tu aire

Cuando llegues al pueblo, te aconsejamos empezar por las murallas y sus accesos históricos, porque te ayudan a ubicarte enseguida en este pueblo que fue primero asentamiento musulmán, conquistado por Alfonso II en el siglo XII y después estuvo en manos de órdenes militares como el Santo Redentor, los templarios y la Orden de San Juan del Hospital.

Puerta de Las Monjas, Mirambel. / Istock / Josep Curto

El punto más fotografiado suele ser el Portal de las Monjas, con esa galería de celosías de yeso y barro que asoma sobre el arco y pertenece al convento de las Agustinas de Santa Catalina Mártir, fundado en 1564. A partir de ahí puedes ir enlazando los otros cuatro portales (San Roque, San Valero, de la Fuente y del Estudio) y los restos de torreones.

Pintorescos callejones de piedra en el encantador pueblo medieval de Mirambel, Teruel. / Istock / Uvamen

Una vez dentro, camina entre las casas señoriales de Aliaga y Castellot o la Casa de los Julianes, fijándote en las portadas y la piedra de sus fachadas. No dejes de pasar por el Ayuntamiento renacentista de tres plantas ni por la iglesia barroca de Santa Margarita y su torre del siglo XVII, además de las ermitas que aparecen en los alrededores. Como todo queda cerca, en una misma mañana puedes verlo todo.

Calles y rincones en Mirambel. / Istock / Josep Curto

Si tu idea es ir pensando en la nieve, mira bien el tiempo antes de salir porque en el Maestrazgo nieva cuando toca, no todos los días de invierno, aunque cuando entra un buen frente (como pasó en febrero de 2023 con la borrasca Isaack, que dejó hasta 20 centímetros en puntos de la comarca) el pueblo cambia por completo.