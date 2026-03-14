El pueblo medieval más bonito de España está en el corazón de Galicia: tiene una catedral arrodillada, es Patrimonio de la Humanidad y tiene ríos subterráneos

El edificio al que hace referencia ese nombre es la catedral basílica de la Virgen de la Asunción de Mondoñedo, situada en la Praza da Catedral. Su construcción comenzó en el siglo XIII y, como ocurre con muchos templos antiguos, fue ampliándose y reformándose con el paso del tiempo. Por ese motivo, en su arquitectura conviven elementos románicos (como se ideó en un principio), góticos y barrocos.