El pueblo medieval más bonito de España está en el corazón de Galicia: tiene una catedral arrodillada, es Patrimonio de la Humanidad y tiene ríos subterráneos
Calles estrechas, edificios de piedra y un río que discurre bajo parte del casco antiguo forman el conjunto histórico de Mondoñedo, una antigua ciudad episcopal situada en la provincia de Lugo.
Una plaza porticada, calles estrechas y una catedral medieval dominan el centro histórico de Mondoñedo. La silueta del templo, de perfectas proporciones y con torres más bajas de lo habitual, dio lugar a uno de los apodos más curiosos del patrimonio gallego: la “catedral arrodillada”.
El edificio al que hace referencia ese nombre es la catedral basílica de la Virgen de la Asunción de Mondoñedo, situada en la Praza da Catedral. Su construcción comenzó en el siglo XIII y, como ocurre con muchos templos antiguos, fue ampliándose y reformándose con el paso del tiempo. Por ese motivo, en su arquitectura conviven elementos románicos (como se ideó en un principio), góticos y barrocos.
A pesar de no ser una catedral de gran tamaño, el edificio tiene un papel central en la historia de la ciudad, ya que durante siglos Mondoñedo fue sede de la diócesis mindonense, lo que convirtió al lugar en un centro religioso importante dentro del norte de Galicia. La presencia del obispado atrajo actividad administrativa y económica, y favoreció el crecimiento del núcleo urbano alrededor del templo. Además, fue declarada Monumento Nacional en mayo de 1902.
Una antigua ciudad episcopal
El desarrollo de Mondoñedo durante la Edad Media estuvo muy ligado a su función religiosa. Alrededor de la catedral se fueron construyendo edificios vinculados a la administración eclesiástica, viviendas nobles y espacios públicos que estructuraban la vida del lugar.
Todavía hoy el casco histórico mantiene buena parte de ese trazado. En la zona próxima a la catedral se conservan casas tradicionales de piedra, calles estrechas y plazas porticadas que reflejan la evolución de la localidad a lo largo de varios siglos. Este conjunto histórico está protegido como Bien de Interés Cultural, una figura que reconoce el valor patrimonial del núcleo antiguo que, además, es muy fácil recorrer a pie gracias a su reducido tamaño.
Los ríos que atraviesan la ciudad
Otro rasgo característico de Mondoñedo es la presencia de agua dentro del propio casco urbano. La ciudad está atravesada por el Río Valiñadares, que más adelante se une al Río Masma antes de dirigirse hacia la costa cantábrica. El Valiñadares, en particular, recorre la ciudad y alimenta los canales de la zona, formando parte de la conocida "Ruta del Agua".
En algunos puntos del centro histórico el río discurre cubierto bajo calles o edificios a través de canalizaciones. Por ese motivo, a veces se habla de ríos subterráneos en Mondoñedo, aunque en realidad se trata de tramos encauzados del curso fluvial que quedaron integrados en el crecimiento urbano.
Paso del Camino de Santiago
Otro elemento que conecta esta localidad de 3.300 vecinos con la historia de Galicia es su relación con las rutas jacobeas. La ciudad se encuentra en el recorrido del Camino del Norte, uno de los itinerarios del Camino de Santiago que atraviesan la cornisa cantábrica antes de llegar a territorio gallego.
Este conjunto de rutas fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha reforzado la presencia de peregrinos en muchas localidades del recorrido. En 2015, cuando la UNESCO aprobó la ampliación del Camino de Santiago en España a "Caminos de Santiago de Compostela: Camino francés y Caminos del Norte de España", la catedral fue incluida como uno de los bienes individuales del camino costero.
Síguele la pista
Lo último