El pueblo medieval más bonito de España en otoño: tiene más buitres que personas, es Conjunto Histórico-Artístico y tiene ermitas espectaculares
Un día basta para visitar el pueblo más bonito de España que da acceso a las hoces del Riaza y es refugio del buitre leonado.
Un pueblo de tan solo 101 personas se rodea de buitres, ermitas y años de historia, convirtiéndose en un lugar atractivo para los seguidores de los pueblos medievales de España, nuestro mayor tesoro. En mitad de la estepa castellana se abre un tajo majestuoso en la tierra: las Hoces del Riaza. Allí, donde parece que solo se escuchan los graznidos de los buitres, el río permite la vida desde hace siglos a un pueblo que guarda joyas en su interior.
Considerado una villa, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por sus maravillosas ermitas, pero a todo ello hay que sumarle el increíble entorno natural que le rodea. Se sitúa sobre una gran colina, rodeada por el embalse de Linares: ahí se encuentra Maderuelo. Su origen se remonta al siglo X, puesto que fue repoblada por el conde castellano Fernán González y posteriormente saqueada por ejércitos de Almanzor. Un siglo después, construyendo muralla y castillo, se creó el Castro Maderolum, con gente venida de Burgos. Ya en el siglo XII se anexionó al obispado de Segovia.
Su privilegiada posición lo salvó de quedar sumergido bajo las aguas, a diferencia del pueblo de Linares, hoy dormido en el fondo del pantano. Cuando el nivel del embalse desciende, el viejo puente de piedra emerge de entre las aguas.
Desde la ermita de la Vera Cruz, de finales del siglo XI, se contempla la panorámica más icónica de Maderuelo: tejados ocres suspendidos sobre un espejo azul. Esta es Monumento Histórico Artístico por las magníficas sus pinturas románicas, trasladadas al Museo del Prado cuando en 1947 se construyó el pantano de Linares.
Los frescos originales ya no se encuentran aquí, pero recientemente se han llevado a cabo unas magníficas réplicas. A las afueras también se encuentra la grandiosa ermita de Castroboda, donde se venera a la patrona de la localidad.
Una de las colonias más grandes de buitre de la Península Ibérica
Las paredes calizas son el hogar de una de las mayores colonias de buitres leonados de la Península Ibérica. Más de seiscientas parejas anidan entre las grietas del cañón, protegidas desde los años setenta gracias al refugio creado por Félix Rodríguez de la Fuente, pionero de la conservación en España.
Muchos vecinos aún recuerdan su presencia y la emoción de aquellos días en que el naturalista convirtió este rincón segoviano en símbolo de esperanza para este animal.
