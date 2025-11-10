El pueblo medieval más bonito de España en otoño: tiene más buitres que personas, es Conjunto Histórico-Artístico y tiene ermitas espectaculares

Considerado una villa, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por sus maravillosas ermitas, pero a todo ello hay que sumarle el increíble entorno natural que le rodea. Se sitúa sobre una gran colina, rodeada por el embalse de Linares: ahí se encuentra Maderuelo. Su origen se remonta al siglo X, puesto que fue repoblada por el conde castellano Fernán González y posteriormente saqueada por ejércitos de Almanzor. Un siglo después, construyendo muralla y castillo, se creó el Castro Maderolum, con gente venida de Burgos. Ya en el siglo XII se anexionó al obispado de Segovia.