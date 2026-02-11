El pueblo medieval más bonito de España está escondido en Burgos: apenas 260 habitantes, pero es considerado una ciudad con un castillo del siglo XII

Desde lejos, Frías es un entramado de viviendas encaramado sobre una loma con un castillo, que parece emerger de la piedra, en lo más alto. Es lo más reconocible de todo el conjunto, el Castillo de los Duques de Frías o Castillo de Velasco. Se erigió en el siglo XII aprovechando el cerro de La Muela. Con el tiempo se fue ampliando hasta completar una muralla que rodeaba la villa por la parte alta y bajaba para proteger las casas construidas en roca.