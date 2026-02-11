El pueblo medieval más bonito de España está escondido en Burgos: apenas 260 habitantes, pero es considerado una ciudad con un castillo del siglo XII
Nos adentramos en una de las poblaciones medievales más curiosas y bonitas de toda España.
El pasado medieval que encontramos en los pueblos de España es tan impresionante que a veces puede resultar abrumador, en el buen sentido de la palabra. Hay cientos de pueblos cuyo origen se encuentra en la Edad Media, que aún guardan edificios construidos en aquella época e incluso costumbres, leyendas y tradiciones que todavía hoy se siguen celebrando entre los vecinos. Albarracín en Teruel o Sigüenza en Guadalajara son solo algunos ejemplos.
Cada uno presenta sus propias singularidades, características que los hacen únicos, auténticas joyas en sí mismos. Pero hay uno que llama la atención por encima de los otros por una sencilla razón: a pesar de tener en torno a 260 habitantes, cuenta el título de ciudad. Frías, en Burgos, es la ciudad más pequeña de España. A comienzos de la Edad Media fue pueblo, después villa y finalmente, con Juan II de Castilla en 1435, ciudad.
Los secretos del pueblo-ciudad más bonito de España
Desde lejos, Frías es un entramado de viviendas encaramado sobre una loma con un castillo, que parece emerger de la piedra, en lo más alto. Es lo más reconocible de todo el conjunto, el Castillo de los Duques de Frías o Castillo de Velasco. Se erigió en el siglo XII aprovechando el cerro de La Muela. Con el tiempo se fue ampliando hasta completar una muralla que rodeaba la villa por la parte alta y bajaba para proteger las casas construidas en roca.
Del castillo quedan tan solo unas ruinas y sus tres accesos: la Puerta de la Cadena, la de la Medina y la del Postigo. Antes de adentrarse en Frías, nos topamos con el puente medieval compuesto de seis arcos de medio punto. Construido en piedra de sillería en el siglo XII sobre el río Ebro, es considerado uno de los mayores tesoros arquitectónicos de Burgos por su excelente estado de conservación que demuestra su estabilidad, como el Puente de Alcántara.
Las viviendas parecen luchar contra la gravedad sobre el cortado de La Muela, con una arquitectura que se adaptó al terreno para aprovechar al máximo el pequeño territorio que ocupa la ciudad. La iglesia de San Vicente Mártir es otro ejemplo de ello, aunque su excepcional pórtico románico está expuesto en el Museo de Claustros de Nueva York. Su interior aún alberga varias capillas góticas y renacentistas y tres retablos, uno de ellos de Juan de Borgoña.
La naturaleza que rodea Frías
Todo el casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico, y no es para menos. Pero igual de impresionante es su entorno natural, gobernado por el Parque Natural de los Montes Obarenses, un bosque impresionante con algunos de los mejores miradores de la zona y rutas para todos los niveles. Muy cerca está también la ermita de Santa María de la Hoz; así como el Monumento Natural de Ojo Guareña, el complejo kárstico más grande de España.
Y en la guinda del pastel, las cascadas de Tobera. Pueden conocerse mediante el paseo del Molinar, una pequeña ruta de un kilómetro por la margen derecha del río para apreciar todos los saltos de agua que se suceden en ese pequeño tramo. El río también discurre por el propio pueblo, que desde el siglo XV forma parte de Frías. Todo enmarcado en la comarca de las Merindades, una de las más bellas y especiales de Burgos y quizá de toda Castilla.
Síguele la pista
Lo último