El pueblo medieval más bonito de España está considerado "la cuna de Castilla": tiene la única ermita noruega del país y una colegiata con el órgano más antiguo de la comunidad

En la parte nororiental de Castilla y León, en el mismísimo corazón de la provincia de Burgos, se halla un pueblo catalogado, desde el año 2017, como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. Además de contar con el título de Conjunto Histórico-Artístico desde 1965, la villa cuenta con uno de los conjuntos monumentales más impresionantes y mejor conservados de la región, el cual se mantiene prácticamente intacto desde el nacimiento de ésta allá por el siglo X.

Uno de los pueblos más bonitos de España / Istock / Jose Miguel Sanchez

Y es que Covarrubias, que cuenta con alrededor de medio millar de habitantes, en el pasado fue una de las principales poblaciones de Castilla. Si bien ya en el siglo VII se tiene constancia de la existencia de la villa (con el levantamiento de una muralla que quedó arrasada hacia principios del siglo VIII), el verdadero florecimiento de Covarrubias sucedió en el siglo X, con la fundación del Infantado de Covarrubias, que dio a la villa jurisdicción propia en lo eclesiástico, lo civil y lo penal.

Adriana Fernández

Un pueblo muy especial

Situado a media hora al sur de la ciudad de Burgos, el pequeño pueblo de Covarrubias esconde uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional castellana del territorio. Entre sus callejuelas empedradas y porticadas, aquí podrás encontrar algunos de los monumentos arquitectónicos más espectaculares e interesantes de toda Castilla.

Covarrubias es especialmente conocido por la ex-Colegiata de San Cosme y San Damián, un templo datado del siglo XV, compuesto por tres naves, cuatro capillas y un precioso claustro del siglo XVI. En su interior, además, la ex-colegiata guarda un maravilloso tesoro: un fantástico órgano del siglo XVII, el más antiguo que sigue en funcionamiento en Castilla. En la visita a la ex-colegiata, podrás descubrir también el Museo de arte sacro que alberga en su interior, donde se exponen capiteles románicos, tablas de Van Eyck, y el magnífico Tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, datado del siglo XV.

La ex-Colegiata de San Cosme y San Damián / Istock / Juan Miguel Cervera Merlo

El otro gran monumento de Covarrubias se erige justo enfrente de la ex-colegiata; fechado del siglo X, el Torreón de Fernán González es una torre defensiva de origen mozárabe y la más antigua de Castilla. En su día representó, junto a la muralla que rodeaba la población, uno de los principales elementos defensivos de la villa. Aparte de su importancia arquitectónica, el Torreón es conocido por la trágica leyenda que lo envuelve: se cuenta que la Infanta Doña Urraca fue encerrada aquí por su padre como castigo por sus amoríos con un pastor.

Una ermita única en España

A unos tres kilómetros a las afueras de los límites del pueblo, la ermita de San Olav es uno de los templos religiosos más interesantes y peculiares que hay en España. La primera ermita construida en España en el siglo XXI, su construcción encuentra su origen en la figura de la princesa Kristina de Noruega, que a en 1258 se trasladó a España para casarse con el infante don Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio. Antes de su trágica y temprana muerte en 1262, la princesa expresó su deseo de que se construyera una iglesia en honor a San Olav, patrón de Noruega. En recuerdo de la princesa, además, frente a la ex-Colegiata de San Cosme y San Damián se erige una escultura suya.

La peculiar ermita de San Olav / Istock / Miguel Habano

Si bien, a lo largo de su vida, nunca llegó a cumplirla, siete siglos más tarde por fin podemos visitar la ermita que el infante Felipe de Castilla prometió a su esposa. Tomando la iglesia prerrománica de Santa Cristina de Lena, en Asturias, la ermita de San Olav mezcla madera y chapa de acero, y está compuesta por el templo principal y una angulosa torre. En las paredes de su fachada destacan las marcas de diferentes armas, mientras que en el interior se muestran varios paneles en los que se cuentan las historias de Olav el vikingo y la princesa Kristina.