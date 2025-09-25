El pueblo medieval más bonito de España es un completo desconocido: una joya Bien de Interés Cultural flanqueada por casonas del siglo XVII

No hace falta un mapa del tesoro para dar con él, aunque bien podría estar marcado con una X. Cartes es uno de esos pueblos que sorprenden porque no aparecen en todas las listas, ni en las conversaciones de barra de bar cuando se habla de “los más bonitos”. Y, sin embargo, basta poner un pie en su calle Real para darse cuenta de que aquí hay algo distinto. Aquí verás casonas con siglos de historia flanqueando el camino, un torreón que aún vigila desde la Edad Media y un silencio que tiene más fuerza que cualquier eslogan turístico. ¿Quién dijo que Cantabria es solo Santillana? Hay multitud de pueblos que marcan la diferencia, y hoy os hablamos de uno muy especial.