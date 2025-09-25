El pueblo medieval más bonito de España es un completo desconocido: una joya Bien de Interés Cultural flanqueada por casonas del siglo XVII
En Cantabria, entre verdes montañas y el murmullo del río Besaya, se esconde Cartes, un pueblo medieval que, pese a su belleza, sigue siendo un secreto para muchos.
No hace falta un mapa del tesoro para dar con él, aunque bien podría estar marcado con una X. Cartes es uno de esos pueblos que sorprenden porque no aparecen en todas las listas, ni en las conversaciones de barra de bar cuando se habla de “los más bonitos”. Y, sin embargo, basta poner un pie en su calle Real para darse cuenta de que aquí hay algo distinto. Aquí verás casonas con siglos de historia flanqueando el camino, un torreón que aún vigila desde la Edad Media y un silencio que tiene más fuerza que cualquier eslogan turístico. ¿Quién dijo que Cantabria es solo Santillana? Hay multitud de pueblos que marcan la diferencia, y hoy os hablamos de uno muy especial.
Una calle que es historia
El corazón de Cartes late en su calle Real, un eje empedrado que conserva el alma de la villa desde hace siglos. Aquí se alinean casonas blasonadas, balcones de madera, arcos de piedra y soportales donde todavía resuenan ecos de antaño. Esta vía formaba parte del Camino Real entre Santander y la Meseta, la ruta que comunicaba el interior peninsular con la costa cantábrica. Por ella pasaban arrieros cargados de mercancías, tropas y viajeros en busca de mar, dejando tras de sí prosperidad y movimiento. Hoy, pasear por la calle Real es volver a esa época en la que el trasiego daba vida al pueblo.
La conservación de este conjunto es tan excepcional que en 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. El reconocimiento garantizó la protección de su trazado urbano y de las casonas que lo flanquean. No hablamos de un decorado reconstruido, el de Cartes es un patrimonio auténtico, donde los edificios barrocos y dieciochescos siguen habitados, manteniendo la vida cotidiana entre muros cargados de historia.
Casonas del siglo XVII y sabor barroco
La calle Real es un auténtico escaparate de la arquitectura cántabra de los siglos XVII y XVIII. Muchas de sus casonas muestran escudos heráldicos en las fachadas, testigos de las familias nobles y comerciantes que prosperaron gracias a este eje de comunicación. Portadas de sillería, galerías acristaladas y balcones corridos hablan de la riqueza que alcanzó la villa en esos años. Lo mejor es recorrerla sin prisa, deteniéndose a observar los detalles que cuentan la historia de un tiempo en el que Cartes era un punto estratégico en la ruta hacia el puerto de Santander. Una época que queda muy atrás, pero que es importante recordar.
Guardián medieval
Entre las casonas destaca el Torreón de Cartes, levantado en el siglo XV. Esta construcción de piedra robusta fue en su origen una fortaleza defensiva para controlar el paso del Besaya. Declarado también Bien de Interés Cultural, se conserva como símbolo del pueblo y recuerda el papel que jugó Cartes como enclave militar y comercial en plena Edad Media. Su silueta, al final de la calle Real, aporta al conjunto un aire solemne, como si todavía custodiara el acceso al valle.
Naturaleza y tradición a la puerta de casa
El atractivo de Cartes no termina en su calle Real. El municipio se extiende por un entorno privilegiado, con el río Besaya marcando el paisaje y montañas verdes que invitan a caminar. Existen rutas de senderismo que conectan el pueblo con otros núcleos del valle, ideales para quienes buscan combinar historia y naturaleza en una misma escapada.
Además, la villa mantiene un calendario festivo animado; las fiestas de San Cipriano, en septiembre, llenan las calles de música, desfiles y tradición, y son una de las citas más queridas por los vecinos. En verano, no faltan mercados y recreaciones que devuelven el aire medieval al casco histórico.
Un desconocido con encanto
Aunque forma parte de la lista de Conjuntos Históricos de Cantabria, Cartes sigue siendo un gran desconocido para el turismo nacional. A menudo se ve eclipsado por destinos cercanos como Santillana del Mar o Comillas, mucho más visitados y mediáticos. Esa falta de fama juega a su favor, pues recorrer Cartes es hacerlo sin agobios, disfrutando de un casco histórico en calma, donde la vida transcurre a otro ritmo. Y demostrando, una vez más, que Cantabria Infinita no es un eslogan turístico sin sentido.
