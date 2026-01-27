El pueblo medieval más bonito de España fue clave para el romanticismo europeo: aquí vivió Chopin, está repleto de casas de piedra y le rodea un paisaje histórico
Un precioso pueblo de las Islas Baleares que es perfecto para visitar en invierno.
Las islas Baleares no son solo para el verano, por mucho que tengamos esa idea en la cabeza. Todo el archipiélago está repleto de maravillas que cautivan a los visitantes también en invierno, cuando adquieren un encanto muy especial y diferente. A pesar de ser uno de los destinos más visitados de España, es un auténtico desconocido.
No todo el mundo investiga más allá de Palma de Mallorca o Menorca y sus idílicas playas. Pero a solo 15 minutos en coche desde Palma, se encuentra uno de los pueblos más bonitos de las islas, con menos de dos mil habitantes y en el corazón de la Sierra de Tramontana. Allí, uno siente que el tiempo se detiene, que está muy lejos del barullo de la capital a pesar de estar a unos pocos kilómetros.
Se trata de Valldemossa que, más allá de su aspecto bucólico y lleno de encanto, es la localidad más alta de la isla, a 499 metros de altitud. Sinuosas calles como si de un laberinto se tratara y casas con fachadas de piedra blanca componen esta joya mallorquina llena de rincones de una belleza de postal. Su valor arquitectónico e histórico es incalculable.
El pueblo favorito de los artistas
Cuenta con lugares como el monasterio de Santa María, fundado en el siglo XIV. Sus celdas se han convertido hoy en un museo que expone algunos objetos personales del compositor Frederic Chopin, que pasó allí el invierno de 1838. Si Chopin llevó a su amante, la escritora George Sand, a pasar unos días aquí, nada nos hace pensar que no es un destino idílico para los meses más fríos del año.
Otros lugares que pueden visitarse son la Real Cartuja, que alberga una iglesia y una antigua farmacia. Así como el palacio del rey Sancho que forma parte del monasterio y que es uno de los edificios que más turistas atrae en Mallorca después de la Catedral La Seu. Sin embargo, el compositor no fue el único que disfrutó de las maravillas de Valldemossa.
El actor de Hollywood Michael Douglas fundó el centro cultural Costa Nord, que cuenta con un documental narrado por él mismo que invita a los visitantes a degustar productos de la zona y a ver danzas tradicionales mallorquinas. Si bien sus edificios transmiten una paz sin parangón y se consideran de los más bonitos de Baleares, su paisaje es aún más inspirador.
El entorno natural que incrementa (aún más) la belleza
Valldemossa se encuentra a unos dos kilómetros de la costa, con playas muy tranquilas y apartadas, como la Cala Sa Marina o Caló de s'Estaca, que está un poco más lejos. Pero no todo son playas. En el entorno también destacan otros paisajes naturales. Sin ir más lejos, la fabulosa Sierra de Tramontana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.
En esta zona se encuentran algunas de las rutas de senderismo más bonitas de toda España, convirtiéndose en el destino perfecto para una escapada de desconexión. Una de ellas es la que atraviesa el Camí de s'Arxiduc, con vistas a Sa Forada y alcanzando el Puig des Teix, uno de los picos más altos de la isla. Las vistas desde arriba no defraudan a nadie. Ni siquiera a los que pensaban que Mallorca era solo para el verano.
