El pueblo medieval más bonito de España fue clave para el romanticismo europeo: aquí vivió Chopin, está repleto de casas de piedra y le rodea un paisaje histórico

En esta zona se encuentran algunas de las rutas de senderismo más bonitas de toda España, convirtiéndose en el destino perfecto para una escapada de desconexión. Una de ellas es la que atraviesa el Camí de s'Arxiduc, con vistas a Sa Forada y alcanzando el Puig des Teix, uno de los picos más altos de la isla. Las vistas desde arriba no defraudan a nadie. Ni siquiera a los que pensaban que Mallorca era solo para el verano.