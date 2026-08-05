El pueblo medieval más bonito de España no es Albarracín: 2.000 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y con un castillo del siglo XI

Se llega por carretera y durante un buen rato no se ve nada que anticipe lo que hay arriba: valles, curvas, algún pueblo disperso. Y de repente el promontorio, con la villa medieval encaramada sobre él y los ríos Ara y Cinca abriéndose paso por debajo, como si el paisaje hubiera decidido construir una fortaleza solo porque el terreno se lo pedía. Es esa imagen, más que cualquier ranking, la que sostiene una afirmación incómoda: que el pueblo medieval más bonito de España no está en Teruel, sino en el Pirineo oscense.

Ainsa, Huesca / Istock

Albarracín tiene motivos de sobra para presumir. Monumento Nacional desde 1961, un caserío rojizo que se agarra a la ladera del Guadalaviar como si llevara siglos sujeto por las uñas, un conjunto tan bien conservado que cuesta encontrarle una grieta fuera de sitio. Nadie discute eso. Lo que se discute es que sea, sin más, el techo del pueblo medieval español. Pero hay otro pueblo medieval que tiene lo mismo o más y es Aínsa —conjunto declarado, patrimonio intacto, silueta que se reconoce desde kilómetros— y añade algo que Albarracín no tiene: un castillo con orígenes en el siglo XI que sigue de pie, una plaza porticada que funciona igual que hace quinientos años y una comarca entera, el Sobrarbe, que se organizó alrededor de esta villa como capital.

Adriana Fernández

De condado legendario a villa amurallada

El Sobrarbe existió antes de que existiera Aragón, al menos en la memoria popular: un condado —algunos dirán reino— que la tradición sitúa en los orígenes mismos de la Reconquista pirenaica, con Aínsa como su centro. Sea cual sea la parte de leyenda que se le atribuya a ese origen, lo cierto es que la villa terminó integrada en el Reino de Aragón y que en 1124 Alfonso I el Batallador le concedió el Fuero de Jaca, un privilegio que no era gesto simbólico: significaba exenciones, derechos y un salto de estatus para quienes vivían tras esas murallas. A partir de ahí, Aínsa dejó de ser solo un enclave defensivo y empezó a comportarse como lo que era, cabeza de comarca.

El pueblo medieval de Ainsa pertenece a la región de El Sobrarbe / Istock

El castillo cuenta esa historia mejor que ningún documento. Su núcleo más antiguo, la torre del homenaje, se levanta sobre un emplazamiento que había sido musulmán antes de la reconquista, y su construcción arranca en el siglo XI, según recoge el propio organismo de patrimonio aragonés. No se quedó así: a finales del XVI, con Felipe II reforzando toda la línea fronteriza con Francia, el castillo vivió una segunda fase constructiva de mayor envergadura, con la firma del ingeniero Spanocchi de por medio, el mismo que trabajó en las ciudadelas de Jaca y Pamplona. Es decir, un castillo que nace en el XI y que se sigue fortificando hasta el XVII, con foso, murallas y puertas que todavía pueden recorrerse. Hoy, en una de sus torres, tiene su sede la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que ha convertido parte del recinto en centro de interpretación de la fauna pirenaica.

Calles de Aínsa, en Huesca. / Istock

De aquel pasado defensivo queda también una leyenda que Aínsa no ha dejado morir: la aparición de una cruz de fuego sobre una carrasca, que según la tradición anunció la victoria de García Jiménez sobre las tropas musulmanas. De ahí sale el escudo de la villa —una carrasca coronada por una cruz— y de ahí sale también La Morisma, la representación popular que revive esa batalla en plena Plaza Mayor y que convierte, cada cierto tiempo, el corazón del pueblo en escenario.

Campanario de piedra de la iglesia románica de Santa María. / Istock

Una plaza que sigue siendo el centro de todo

La Plaza Mayor de Aínsa no es una plaza monumental en el sentido de museo: es una plaza que se usa. Porticada, de planta irregular, con las casas de piedra apoyadas sobre arcadas de medio punto y el suelo empedrado en casetones de canto rodado, sigue siendo el sitio donde se sientan a tomar algo tanto los vecinos como quien acaba de bajar del coche. Esa mezcla —patrimonio que no se ha quedado congelado, sino que convive con la vida diaria del pueblo— es parte de lo que distingue a Aínsa de otros conjuntos históricos que se visitan pero no se habitan.

Vista del pueblo medieval de Aínsa. / Istock

A un lado de la plaza se levanta la Colegiata de Santa María, románica, consagrada en 1181 según el registro oficial de patrimonio aragonés. Tiene un claustro triangular poco habitual, una cripta y una portada con crismón que ya anuncia el estilo del interior. Su torre campanario cumplió también función de atalaya, algo lógico en un pueblo que llevaba la defensa incorporada a cada edificio. Junto a la colegiata, el Arco del Hospital marca el acceso al antiguo hospital de la villa, y por las calles que salen de la plaza aparecen casas señoriales como la Casa Arnal, del siglo XVI, o la Casa Bielsa, entre los siglos XVI y XVII, con sus fachadas de piedra trabajada y sus escudos sobre el dintel.

El pueblo medieval más bonito del mundo está en Huesca y es este. / Istock

Recorrer la villa alta a pie no lleva más de una hora si uno va con prisa, pero merece bastante más: subir hasta el castillo, bajar por los callizos —esos pasadizos estrechos entre casas que dan nombre a media Aínsa—, sentarse en la plaza y dejar que el pueblo funcione alrededor sin necesidad de fotografiarlo todo. Es un conjunto pequeño, pero no está pensado para recorrerse corriendo.

Iglesia románica de Santa María. / Istock

Cómo llegar y qué combinar en la escapada

Aínsa está a unos 100 kilómetros de Huesca capital y a 168 de Zaragoza, y su posición la convierte en base perfecta para una escapada por el Pirineo aragonés: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido queda prácticamente a las puertas, y Boltaña, con su propio castillo y su casco antiguo, está a apenas quince minutos en coche. Quien llegue en verano se encontrará además con un pueblo que no se limita a enseñar piedra: la Villa fue reconocida como Capital del Turismo Rural en 2018 y mantiene una agenda cultural activa, con actividades ligadas al castillo y a su entorno natural.

Interior de la iglesia románica de Santa María / Istock

Comer en Aínsa tiene, además, un referente claro: el Restaurante Callizo, en plena Plaza Mayor, donde los chefs Josetxo Souto y Ramón Aso llevan desde 1998 trabajando una cocina de montaña que en 2026 ha sido reconocida con dos soles Repsol y que cuenta también con estrella Michelin, apoyada en el producto de proximidad del Sobrarbe: caza, huerta, piscifactorías de la zona. No hace falta ir a un sitio con distinción para comer bien en Aínsa —la comarca tiene ternera, setas de temporada y el cordero guisado como estandartes—, pero Callizo es la prueba de que este rincón del Pirineo también sabe jugar en la liga gastronómica más alta.

Al final del día, cuando el grupo de turistas del mediodía se ha ido y todavía no ha llegado el de la cena, la Plaza Mayor se queda casi vacía. Las arcadas proyectan sombra sobre el empedrado, alguna luz se enciende en las casas de piedra y el castillo, ahí arriba, sigue vigilando un valle que ya no necesita defender de nadie.