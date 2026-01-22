El pueblo medieval más bonito de España tiene apenas 15 habitantes: escondido en pleno Valle del Silencio y con una joya mozárabe del siglo X

Los pueblos medievales de España gozan de una belleza inigualable, por mucho que se comparen con los de otros rincones del mundo, y Peñalba de Santiago es uno de los privilegiados. Esta preciosa localidad de León se ubica en lo alto del Valle del Silencio, que hace poco se vio aquejada por los incendios forestales de la zona. Son muchos los atractivos de este núcleo, entre ellos la naturaleza que lo rodea y cuyo nombre es de lo más acertado.