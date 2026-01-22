El pueblo medieval más bonito de España tiene apenas 15 habitantes: escondido en pleno Valle del Silencio y con una joya mozárabe del siglo X
Este pueblo es considerado uno de los más bonitos del país y, aunque tenga muy pocos habitantes, su encanto lo es todo.
El encanto de un pueblo no tiene por qué estar relacionado con la cantidad de personas que viven allí. Son pocos los afortunados que habitan esa tranquilidad tan conmovedora, en mitad de la sierra que los abraza como si fuera una madre con sus hijos. El tamaño no está reñido con la belleza, pero sí con la popularidad, pues la inmensa mayoría de pueblos pequeños quedan olvidados para casi todos los viajeros. Menos unos pocos que deciden adentrarse en lo desconocido.
Los pueblos medievales de España gozan de una belleza inigualable, por mucho que se comparen con los de otros rincones del mundo, y Peñalba de Santiago es uno de los privilegiados. Esta preciosa localidad de León se ubica en lo alto del Valle del Silencio, que hace poco se vio aquejada por los incendios forestales de la zona. Son muchos los atractivos de este núcleo, entre ellos la naturaleza que lo rodea y cuyo nombre es de lo más acertado.
El Valle del Silencio se encuentra en la comarca de El Bierzo, una de las más bellas de la Península Ibérica. Peñalba está a 1.100 metros de altitud, rodeado por los Montes Aquilanos, en un ambiente de cuevas eremíticas y restos de antiguos monasterios que le otorgaron el sobrenombre de Tebaida berciana al valle. Aunque de eso ya no queda prácticamente nada, sigue siendo un destino perfecto para quienes buscan calma en plena naturaleza.
Un paseo por uno de los pueblos más bonitos de León
Con apenas 15 habitantes, Peñalba de Santiago se posiciona como uno de los pueblos medievales más bonitos de España. En 1969 se declaró Paraje Pintoresco gracias al legado arquitectónico que se considera de los mejores ejemplos de la arquitectura berciana. Sin irse muy lejos, se puede contemplar en las casas de piedra caliza y pizarra y en el ambiente medieval de sus calles, que hace que parezca que nos encontremos en un cuento de hadas.
Todas las construcciones son de dos pisos, con la planta baja dedicada a la vida agrícola y la superior al hogar, y todas ellas respetan la arquitectura más tradicional. Entre todas las viviendas, algunas de esquinas redondeadas, sobresale la Casa de los Diezmos, restaurada y llena de simbolismo, pues allí es donde los pobladores almacenaban la décima parte de la cosecha anual que después se entregaba como tributo a la diócesis de Astorga.
Lo más llamativo del lugar es la perfecta armonía entre las casas y el paisaje montañoso que se dibuja detrás. En ocasiones incluso cuesta distinguir qué es montaña y qué es vivienda. El conjunto urbano se reparte en torno a la iglesia de Santiago, una joya del mozárabe erigida en el siglo X y declarada Monumento Nacional en 1931. Todavía conserva elementos como la emblemática Cruz de Peñalba, muy importante para la historia local.
La gastronomía, la guinda del pastel
La magia que se respira en cada rincón, se puede degustar también en establecimientos como La Cantina o Aromas del Oza. Allí se pueden probar platos típicos como el botillo del Bierzo, caldo berciano, empanada berciana, truchas del sil, chichos o picadillo de chorizo o los quesos y vinos de la comarca. Buena gastronomía, naturaleza de infarto y belleza arquitectónica es solo una pequeña parte de lo que Peñalba de Santiago está dispuesto a ofrecer.
