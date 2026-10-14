El pueblo medieval más bonito de la Costa Brava fue una de las villas mejor fortificadas de Cataluña: castillo del siglo XI, murallas y un foso de casi ocho metros excavado literalmente en la roca

Lo de Cataluña con los pueblos medievales bonitos es un idilio difícil de superar. Y es que basta poner un pie en cualquiera de sus cuatro provincias para descubrir algunas de las villas empedradas más espectaculares y mejor conservadas de España. Si a eso le sumamos la excepcionalidad de su patrimonio y la cercanía al Mediterráneo, no hay duda de que estamos ante la escapada perfecta (sea cual sea la época del año que elijamos para ir a descubrirlos).

Un pueblo de cuento tallado en la roca / Istock

Quién no ha escuchado hablar de Rupit (en Barcelona), famoso por ser uno de los pueblos elegidos por ONU Turismo para encabezar su lista de mejores pueblos turísticos del mundo (sus casas de piedra de los siglos XVI y XVII, su famoso puente colgante de madera y su cercanía al espectacular Salt de Sallent son solo un par de motivos para estar en la lista).

Adriana Fernández

O Miravet, en el corazón de la Ribera d'Ebre (en Tarragona), dominado por un imponente castillo templario a orillas del río Ebro (mucho hemos escrito en VIAJAR sobre esta villa a la que solo se puede llegar en barca sin motor).

Pero hoy los protagonistas son los pueblos de la Costa Brava, este rincón catalán que presume de tener las calas más bonitas, inmersas en un paisaje agreste rodeado de acantilados y combinadas, además, con una profunda herencia histórica, artística y gastronómica.

La historia dice que fue una de las villas mejor fortificadas de Cataluña / Istock

El pueblo medieval más bonito de la Costa Brava

Si estuviéramos en verano, no tendríamos duda en afirmar que Tossa de Mar es el pueblo medieval más bonito de la Costa Brava. Precisamente porque la villa combina el encanto de la costa con la ‘Vila Vella’, un recinto amurallado medieval frente al mar, tan excepcional y bien conservado, que está considerado como algo realmente único en el litoral catalán.

Sin embargo, para el resto del año, y para épocas especialmente significativas como el otoño, nos quedamos con un pueblo situado en el Baix Empordá, a solo diez minutos en coche de la Costa Brava, y no es otro que Peratallada. Un pueblo de cuento medieval que está considerado casi como un museo al aire libre esculpido en la roca, con un imponente castillo-palacio levantado en el siglo XI, un foso que se ha mantenido casi intacto a pesar de los años y calles estrechas llenas de flores.

La plaza Mayor de Peratallada / Istock

Los tres lugares más excepcionales de Peratallada

El nombre no es casual: y es que Peratallada significa, en sentido literal, ‘piedra tallada’. Eso es lo que parece cuando se divisa la silueta del pueblo desde la distancia, con un núcleo asentado sobre roca arenisca que fue trabajada para construir y defender la villa. Y así es como ha llegado hasta nuestros días.

Un sistema defensivo excavado en la roca

Peratallada conserva un conjunto fortificado con castillo-palacio, restos de murallas y un foso excavado en la roca. El sistema defensivo llegó a contar con tres recintos amurallados y el foso, excavado directamente en la roca, alcanza aproximadamente siete u ocho metros de profundidad en los tramos visibles. No es de extrañar que Peratallada fuera considerada una de las poblaciones mejor fortificadas de Cataluña.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien Cultural de Interés Nacional / Istock

Un castillo-palacio documentado desde el siglo XI

El castillo está documentado en 1065 y sirvió para que la población se asentara en torno a él, protegida por ese sistema defensivo que ya hemos comentado. El conjunto de la fortaleza incluye la torre del homenaje, el palacio y los restos de las murallas forman un conjunto que permite comprender la organización de una villa medieval fortificada.

Un casco antiguo protegido oficialmente

Con todo lo que hemos comentado hasta ahora, no es de extrañar que Peratallada esté reconocida como Conjunto Histórico-Artístico y Bien Cultural de Interés Nacional. Sus callejuelas estrechas, los pasajes y los distintos puntos de vista del castillo conservan la estructura urbana de una población medieval.