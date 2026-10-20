El pueblo medieval más bonito de Castilla y León es Conjunto Histórico-Artístico, desconocido y perfecto para otoño: un castillo levantado sobre una roca y la memoria de una antigua villa fronteriza

Ponemos rumbo al norte de Burgos en busca de un pueblo declarado Conjunto Histórico hace ya más de 50 años y que todavía hoy conserva murallas, casas medievales y un castillo en lo alto de una roca. Una silueta de postal que bien merece una visita durante cualquier fin de semana de otoño.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico / Istock

Es Santa Gadea del Cid, una villa medieval que se encuentra a unos 11 kilómetros de Miranda de Ebro, en una posición estratégica, justo en la línea divisoria entre los antiguos reinos de Castilla y Navarra. Un dato que ayuda a explicar la presencia de murallas, puertas defensivas y una fortaleza en este pequeño pueblo de apenas 180 habitantes.

Sara Fernández García

Un viaje a la Edad Media

Pasear por sus calles es como hacer un viaje al pasado, a la Edad Media para ser precisos. Y es que las primeras referencias documentales del pueblo datan del siglo XI, igual que su castillo, aunque la fortaleza que se conserva hoy en día corresponde fundamentalmente a finales del XV.

Paisaje en el pueblo, con un granero. / Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid

Uno de los atractivos de Santa Gadea del Cid es que la estructura de la antigua villa fortificada todavía se puede intuir simplemente caminando por el pueblo. Se conservan dos accesos históricos muy reconocibles: la puerta de Encima de la Villa y la puerta de las Eras. Junto a ellas, la plaza porticada y las casas tradicionales con entramados de madera y ladrillo completan esa imagen de villa medieval tan característica. Basta fijarse un poco para comprobar que, todavía hoy, en algunas fachadas aún se conservan escudos heráldicos de familias que tuvieron propiedades o influencia en la localidad.

Una villa de origen medieval / Istock

La iglesia de San Pedro Apóstol es otra de las piezas fundamentales del conjunto histórico de Santa Gadea del Cid. Se trata de un templo gótico con una torre almenada que recuerda aquel carácter defensivo de la villa. Aunque es el castillo la construcción que suele llevarse todas las miradas. El rasgo más singular de la fortaleza es la torre del homenaje, situada sobre una roca en el centro del antiguo patio de armas.

Un castillo del siglo XI del que se conserva solo una parte / Istock

Un monasterio con leyenda

Pero es que aún hay más. A las afueras de la villa se encuentra el Monasterio de Nuestra Señora del Espino, otro enclave que merece un apartado propio. Se trata de un conjunto monástico con una interesante arquitectura gótica: la iglesia presenta planta de cruz latina, crucero y ábside poligonal, mientras que el claustro conserva las cuatro crujías cubiertas con bóvedas ojivales.

Al parecer su fundación es de origen benedictino y se remonta a 1410, según la información turística provincial. Aunque el monasterio está ligado a una tradición local anterior que sitúa en 1399 la aparición de la Virgen del Espino a un pastor, episodio que se relaciona con el origen del santuario. O eso dice la leyenda.

A los pies de los Montes Obarenes / Istock

Por qué ir en otoño a Santa Gadea del Cid

Para una escapada otoñal, Santa Gadea del Cid también permite ampliar el relato más allá del casco histórico. La localidad se encuentra en el entorno del Ebro y de los Montes Obarenes, una zona de transición entre valles, relieves montañosos y desfiladeros. Y eso añade una excusa incontestable para conocer este pueblo medieval en una escapada de otoño.