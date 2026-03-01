Ni Sigüenza, ni Albarracín: el pueblo medieval más bonito de España se encuentra en el Cantábrico y tiene unas cuevas Patrimonio de la Humanidad

La actual Colegiata de Santa Juliana es uno de los principales ejemplos del románico en Cantabria. El claustro conserva capiteles esculpidos con escenas bíblicas, y el conjunto marcó el desarrollo urbano posterior. Durante siglos, la villa prosperó gracias a su posición estratégica en rutas interiores y a la presencia de linajes nobiliarios que levantaron palacios y torres. Entre los edificios más destacados se encuentran las torres del Merino y de Don Borja, el palacio de Velarde o la casa de los Hombrones.