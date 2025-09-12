El pueblo medieval más bonito de Aragón está amurallado, tiene una plaza porticada y fue cuna de un rey que cambió la historia de España

El alma de Sos late en su Plaza de la Villa, una de las plazas porticadas más bonitas de Aragón. Aquí se encuentran el antiguo ayuntamiento renacentista, la lonja y soportales donde se celebraban mercados y ferias. Es el lugar perfecto para detenerse, tomar algo en una terraza y observar cómo el pasado se mezcla con la calma de la vida cotidiana. La plaza es también escenario de fiestas y celebraciones locales, reforzando la sensación de que Sos no es solo un museo al aire libre, sino un pueblo vivo que mantiene sus tradiciones.