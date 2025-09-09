El pueblo medieval más bonito de España tiene una iglesia del siglo IX y un mirador con el nombre de un famoso escritor

Lo que más le enamoró fue que era una tierra de contrastes: el mar con las islas Medes, las montañas del Montgrí, los alcornoques y los pinos, los contrafuertes de las Gavarres. No hay rincón que dejara indiferente a Pla en su momento y tampoco lo hace ahora a los viajeros que lo visitan. Es un pueblo tranquilo, donde tan solo un paseo por sus calles empedradas es suficiente para caer rendido a sus pies.