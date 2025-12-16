El desconocido pueblo medieval asturiano (con castillo y colegiata), ubicado a media hora de Oviedo, en el que se come uno de los mejores potes de toda España

"Muchos clientes nos han dicho que nuestro pote es de lo mejor que han probado en Asturias", destacó el responsable de El Molín de Salas, Adrián Valle. El secreto está en la mano de su cocinera, Aurora García. Una de sus claves es cocer la berza durante media hora y, posteriormente, lavarla. "El día antes preparo la fabada", explica García, que añadió: "Compango, berza, patata y fabada, y luego mi ingrediente secreto, pero eso no lo cuento".