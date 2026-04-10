El pueblo detenido en el tiempo que parece un escenario de una película de Buñuel: arquitectura de entramados de madera, tradiciones ancestrales y el honor de ser el primer Conjunto Histórico-Artístico de España

Otro elemento muy destacado del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en estilo neoclásico en el siglo XVIII y en cuyo interior alberga un espectacular púlpito del siglo XVI realizado en piedra cromada. Detalle curioso de la fachada de la iglesia es la hornacina con dos calaveras que se puede apreciar en el exterior del Osario. Junto a la esquina de la entrada principal se puede observar, también, el Marrano de San Antón, una talla de un cerdo en piedra que conmemora una de las tradiciones del pueblo: el 13 de junio, por la festividad de San Antonio de Padua, se suelta un cerdo por las calles después de haber sido bendecido, y permanece suelto por el pueblo hasta el 17 de enero, día de San Antón.