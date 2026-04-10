El pueblo detenido en el tiempo que parece un escenario de una película de Buñuel: arquitectura de entramados de madera, tradiciones ancestrales y el honor de ser el primer Conjunto Histórico-Artístico de España
Perteneciente a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, esta pequeña villa ofrece la mezcla ideal de patrimonio y naturaleza.
Tenemos la gran suerte de vivir en un país plagado de pueblos con mucho encanto, cada uno con su propia personalidad y un patrimonio único. El problema viene cuando tenemos que escoger cuál de todos ellos visitar, ya que las opciones son casi incontables: que si pueblos de costa o de montaña, de origen medieval o modernos, prácticamente deshabitados o con un ambiente de lo más animado.
Una muy buena manera para empezar a tomar esta decisión tan imposible es guiarse con la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España, asociación creada en el 2010 para proteger, promover y desarrollar el patrimonio rural español, a la vez que fomenta el turismo sostenible y de calidad. Pero dentro de esta asociación, tan solo hay un miembro que pueda presumir de ser el primer pueblo en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Un pueblo histórico
En el parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, en el extremo meridional de la provincia de Salamanca, el municipio de La Alberca, con una población que ronda los 1.100 habitantes, es una de esas joyas que uno no puede perderse. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1940, convirtiéndose así en el primer pueblo de toda España en recibir este honor, visitar este pequeño pueblo invita a abandonar lo conocido y hacer de él final de parada y fonda.
Los orígenes de La Alberca se remontan a los siglos XII y XIII, cuando el rey Alfonso IX de León mandó la repoblación de la zona. Es un par de siglos más tarde, en el año 1434, cuando tiene lugar un hecho de importancia capital para la zona: el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia, el cual convirtió su santuario en un lugar de peregrinación, además de ser citado por Cervantes en El Quijote.
Dando un paseo por las calles
Con la Plaza Mayor como eje central y máximo exponente, la arquitectura de La Alberca destaca por su estilo popular, con casas levantadas a base de piedras y entramados de madera de formas geométricas. Con fachadas balconadas que crean un bonito juego de luces y sombras en las calles, destacan los dinteles cincelados en los que se plasman las fechas de fundación de las casas. Aparte de conservarse en un excelente estado, la arquitectura de La Alberca, con siglos de historia, une de manera clara las culturas cristiana, islámica y judaica.
Otro elemento muy destacado del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en estilo neoclásico en el siglo XVIII y en cuyo interior alberga un espectacular púlpito del siglo XVI realizado en piedra cromada. Detalle curioso de la fachada de la iglesia es la hornacina con dos calaveras que se puede apreciar en el exterior del Osario. Junto a la esquina de la entrada principal se puede observar, también, el Marrano de San Antón, una talla de un cerdo en piedra que conmemora una de las tradiciones del pueblo: el 13 de junio, por la festividad de San Antonio de Padua, se suelta un cerdo por las calles después de haber sido bendecido, y permanece suelto por el pueblo hasta el 17 de enero, día de San Antón.
El entorno de la villa
Los paisajes que rodean el pueblo de La Alberca son algunos de los más impresionante que se extienden por la región. Con una riquísima flora y una fauna de lo más variada, el parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia cuenta con cantidad de rutas de senderismo que permiten descubrir sus rincones más escondidos; destacan, junto al Santuario de la Peña de Francia, las pinturas rupestres que existen en los valles de Batuecas, Lera o Belén, así como las explotaciones mineras romanas.
Síguele la pista
Lo último