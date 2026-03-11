El pueblo medieval más espectacular de Aragón tiene una iglesia gótica del siglo XVI: está escondido en los Pirineos, sus calles están empedradas y tiene un puente romano
Descubrimos uno de los pueblos de montaña más bonitos de todo el Pirineo de España.
Siempre que pensamos en grandes sistemas montañosos, los primeros que nos vienen a la cabeza, en la gran mayoría de ocasiones, suelen ser montañas como las del Himalaya, las Rocosas o los Alpes. Nadie duda de su espectacularidad, pero en aquí en nuestra península tenemos otro sistema montañoso que nada tiene que envidiarles a estos otros, tanto en el atractivo de su entorno natural como en la belleza de las poblaciones que alberga.
Y es que los Pirineos, que sirven como barrera natural entre la península y el resto del continente, son verdaderamente uno de los enclaves naturales más alucinantes que tenemos. No se trata solo de un lugar al que ir a esquiar cuando nieva en invierno; los Pirineos son un verdadero espectáculo natural los 365 días del año, con altas montañas cubiertas de frondosos bosques, preciosos lagos de origen glaciar, y pequeños pueblos de montaña donde encontrar un refugio.
Un enclave lleno de magia
Situado a una hora y cuarto al norte de la ciudad de Huesca, el pequeño municipio de Sallent de Gállego se extiende a los pies de la Peña Foratata, la mole más emblemática del entorno. A parte de por su bonito entorno y la arquitectura de sus casas y monumentos, el pueblo es conocido sobre todo por su cercanía a la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa.
En cuanto al patrimonio arquitectónico y cultural, Sallent de Gállego cuenta con dos elementos muy especiales. Salvando el río Aguas Limpias, que atraviesa el pueblo, el puente romano da la bienvenida a todos aquellos que llegan a la localidad; a pesar de ser conocido como “romano”, se trata de un puente medieval de estilo románico construido en el siglo XVI. De ese mismo siglo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del gótico tardío que alberga un impresionante retablo mayor de estilo plateresco y que consta de 16 tablas.
Paseando por las estrechas calles del pueblo podrás descubrir también rincones tan especiales como el Mentidero, un antiguo punto de reunión para los vecinos ubicado en la confluencia de las calles de Francia y el Puente Romano, y que consta de una pequeña construcción orientada al mediodía y terminada en un arco de medio punto. Muy cerca, en la plaza del Valle de Tena, se encuentra un curioso triple arco románico mozárabe del siglo X.
Un entorno para enmarcar
En enclave natural en el que se encuentra el pueblo es otro de los grandes atractivos de Sallent de Gállego. En la parte baja del pueblo se extiende el pantano de Lanuza, rodeado por un encantador camino natural ideal para hacer en familia, y que en la temporada de verano ofrece todo tipo de actividades acuáticas. Otro lugar en el que te puedes bañar es el Salto de Sallent, una bonita cascada a la que se llega a través de una sencilla ruta, ideal para hacer con niños.
Son varias las rutas de senderismo que recorren las montañas y picos de la zona, como la Ruta de los ibones, un recorrido cómodo que atraviesa los ibones de Anayet, Espelunciecha, Garmet y la Glera; o la Ruta al Collado Pacino, un sendero que cruza bosques de hayas y la selva de Sallent. A parte de las muchas rutas a pie que existen, igualmente hay opciones para los aficionados a la bicicleta, ya sea por carretera o mountain bike. A lo largo de estas excursiones, no solo es una increíble flora lo que descubrirás, sino que, con un poco de suerte, también podrás ver alguno de los vecinos que viven por el entorno, entre los que destacan el sarrio, la marmota y el quebrantahuesos.
