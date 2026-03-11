El pueblo medieval más espectacular de Aragón tiene una iglesia gótica del siglo XVI: está escondido en los Pirineos, sus calles están empedradas y tiene un puente romano

Son varias las rutas de senderismo que recorren las montañas y picos de la zona, como la Ruta de los ibones, un recorrido cómodo que atraviesa los ibones de Anayet, Espelunciecha, Garmet y la Glera; o la Ruta al Collado Pacino, un sendero que cruza bosques de hayas y la selva de Sallent. A parte de las muchas rutas a pie que existen, igualmente hay opciones para los aficionados a la bicicleta, ya sea por carretera o mountain bike. A lo largo de estas excursiones, no solo es una increíble flora lo que descubrirás, sino que, con un poco de suerte, también podrás ver alguno de los vecinos que viven por el entorno, entre los que destacan el sarrio, la marmota y el quebrantahuesos.