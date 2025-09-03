El pueblo medieval más alucinante de España lleva intacto desde el siglo XII: tiene un precioso puente de piedra y no pueden pasar los coches

Conectada al castillo está la iglesia, también del siglo XIV y también mandada construir por un arzobispo zaragozano. Se considera como uno de los mejores ejemplos del gótico levantino en Teruel, con su pórtico de once arquivoltas y un enorme rosetón en lo alto. En el interior llaman la atención el ábside de siete lados y su composición en una nave, algo propio del norte de Europa. Solo te falta vivirlo en primera persona.