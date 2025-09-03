El pueblo medieval más alucinante de España lleva intacto desde el siglo XII: tiene un precioso puente de piedra y no pueden pasar los coches
Pasear por este precioso pueblo aragonés es como viajar atrás en el tiempo a través de sus calles empedradas y edificios medievales.
La llegada de la Edad Media a la Península Ibérica vino de la mano de un popurrí de culturas, pueblos y etnias que se asentaron y pelearon durante siglos. Fue una época en la que existía una gran división entre el campo y la ciudad, y por eso hay muchos pueblos que todavía la recuerdan con gran ímpetu, manteniendo muchas de las construcciones de entonces todavía en pie y casi intactas.
Este mantra se repite mucho en las zonas rurales de Aragón, sobre todo entre Zaragoza y Teruel. Allí se unen un rico patrimonio, una arquitectura tradicional y unos paisajes únicos que enamoran a locales y forasteros. Pasear por sus calles empedradas siempre es un buen plan y, muy lejos de lo que la gente puede pensar, cada pueblo es diferente y cuenta con una esencia muy especial.
Es lo que sucede en Valderrobres, una villa de algo más de 2.500 habitantes cuyos orígenes se remontan al siglo XII. El puente medieval sobre el río Matarraña y el Portal de San Roque introducen al viajero en otro mundo y otro tiempo, dejando las preocupaciones atrás y revelando ante sus ojos un coqueto casco histórico de callejones de piedra, casonas y otros muchos monumentos.
Un pueblo sin coches y con mucha historia
Se ubica en la Comarca del Matarraña, en Teruel, y todo el pueblo es considerado Conjunto Histórico. Es un lugar que se recorre en unas pocas horas, pero donde hace falta algo más de tiempo para adentrarse en su médula más profunda. La primera imagen que se aprecia de Valderrobres crea una postal con el puente de piedra del siglo XV como protagonista y algunas fachadas medievales detrás.
El coche debe dejarse fuera, ya que sus calles son muy estrechas y el tráfico está restringido. Al otro lado del puente está el Portal de San Roque, una de las entradas de la antigua muralla erigida entre los siglos XII y XIII. La puerta está flanqueada por dos leones que se extrajeron del castillo. Además, como se utilizaba a modo de aduana, presenta un torreón almenado para la defensa.
Tras el portal aparece la plaza de España con el Ayuntamiento en el centro. Es uno de los edificios más bonitos del pueblo, data del siglo XVI y su fachada es de estilo renacentista. En la misma plaza se encuentra la Fonda La Plaza del siglo XVI, una de las más antiguas del país donde todavía se puede comer y pernoctar aunque con más servicios y comodidades que antaño.
Las dos construcciones más importantes del pueblo
Si se continúa paseando por sus calles, entre la de San Antonio, Goya, Cuesta Carbón o Portal de Bergós, se pueden contemplar las casas tal y como eran durante el período medieval: con tres plantas, la de abajo para el ganado, la primera para las familias y la segunda para almacenar el grano. Después se alcanzan el Castillo de Valderrobres y la iglesia de Santa María la Mayor.
Estos dos edificios son los más populares e impresionantes del pueblo. El castillo lo mandaron construir en el siglo XIV los arzobispos de Zaragoza. En aquel momento funcionaba más como palacio que como fortaleza militar. En su interior pueden visitarse algunas estancias como la sala de los Leones, las caballerizas, las mazmorras, la Cámara Dorada o el pozo de la Mano Peluda.
Conectada al castillo está la iglesia, también del siglo XIV y también mandada construir por un arzobispo zaragozano. Se considera como uno de los mejores ejemplos del gótico levantino en Teruel, con su pórtico de once arquivoltas y un enorme rosetón en lo alto. En el interior llaman la atención el ábside de siete lados y su composición en una nave, algo propio del norte de Europa. Solo te falta vivirlo en primera persona.
