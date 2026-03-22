El pueblo con la mayor cantidad de arte románico de Europa está en España: tiene una muralla medieval, un castillo del siglo XI y dicen que huele a galleta

En esta localidad del norte de Palencia, el románico aparece en iglesias, ermitas y monasterios tanto dentro del municipio como, sobre todo, en su entorno cercano. A este conjunto se suman varios tramos conservados de muralla medieval, un castillo y un detalle que muchos visitantes perciben nada más llegar: en determinados momentos del día, el aire tiene un olor dulce que recuerda a galleta recién hecha.