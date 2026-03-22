El pueblo con la mayor cantidad de arte románico de Europa está en España: tiene una muralla medieval, un castillo del siglo XI y dicen que huele a galleta
Esta localidad del norte de Palencia concentra un importante conjunto de arte románico y cuenta con una industria que forma parte de su identidad.
No es habitual encontrar un lugar donde el patrimonio medieval y la industria moderna convivan de forma tan visible. En Aguilar de Campoo, las iglesias románicas comparten espacio con fábricas de galletas que han marcado la identidad del municipio durante décadas.
En esta localidad del norte de Palencia, el románico aparece en iglesias, ermitas y monasterios tanto dentro del municipio como, sobre todo, en su entorno cercano. A este conjunto se suman varios tramos conservados de muralla medieval, un castillo y un detalle que muchos visitantes perciben nada más llegar: en determinados momentos del día, el aire tiene un olor dulce que recuerda a galleta recién hecha.
Un referente del románico en el norte de España
Aguilar de Campoo, con casi 7.000 vecinos, se sitúa en una de las áreas con mayor concentración de arte románico de la península, la Montaña Palentina, un territorio donde este estilo arquitectónico se desarrolló con especial intensidad entre los siglos XI y XIII.
En el municipio y, especialmente, en sus alrededores se pueden visitar ejemplos como la colegiata de San Miguel o el monasterio de Santa María la Real. Este último alberga actualmente un centro dedicado al estudio y conservación del románico, lo que lo ha convertido en un punto de referencia en este ámbito.
La muralla y el castillo
El casco histórico mantiene parte de su trazado medieval y se conservan varios tramos de muralla, incluidas seis de las puertas de acceso que marcaban la entrada a la villa.
Si te paseas por el centro del municipio podrás identificar esa organización original, con calles estrechas y edificaciones de distintas épocas. Pero lo que más te llamará la atención al levantar la vista es el castillo, que domina el pueblo desde el cerro. Anímate a subir y podrás tener una vista panorámica desde ahí sobre el casco urbano, el embalse cercano y el entorno montañoso.
El olor a galleta: una seña de identidad inesperada
Hay un detalle que no vas a poder pasar por alto cuando llegues a Aguilar de Campoo y que no tiene relación directa con su pasado medieval. La localidad ha sido durante décadas uno de los principales centros de producción de galletas en España. ¡Y eso se huele!
La presencia de empresas como Galletas Gullón hace que, en determinadas condiciones, el aire adquiera ese olor dulce que muchos identifican con galleta recién hecha. No ocurre de forma constante, pero sí es lo bastante frecuente como para que sea una seña de identidad del municipio.
En los 60, hubo en el pueblo cinco fábricas de galletas: Gullón, Ruvil, Fontaneda, Tefe y Fontibre. Era tal la producción, que el 90% de galletas que se consumían en España salían de las galleteras de este rincón palentino.
Un entorno que amplía la visita
Al ser una de las localidades del Camino de Santiago del Norte: Ruta del Besaya, la visita a Aguilar de Campoo puede dar mucho de sí. Si quieres añadir más puntos de interés a tu viaje, no dejes de acercarte al embalse y aprovecha para hacer una ruta por la montaña.
Si has llegado hasta aquí por tu interés en la arquitectura, la concentración de iglesias románicas en la comarca hace de la zona un destino ideal para este tipo de rutas culturales.
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