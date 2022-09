A veces el encanto de un lugar está no tanto en lo que tiene, sino en lo que no tiene: Cumbres de Enmedio no tiene fama, ni grandes monumentos… ni casi habitantes: poco más de 50 personas residen hoy en este pueblo de Huelva, cuya población ha ido desaguando en las últimas décadas hacia urbes más grandes (a mediados del siglo pasado superaba los 250 habitantes).

Este es precisamente el atractivo del considerado “pueblo más pequeño de Andalucía”, y recordemos que hablamos de un pueblo con Ayuntamiento propio, no de una pedanía ni barrio. Su población, casi testimonial, y su ubicación al margen de las guías turísticas lo convierten en el sitio ideal para desconectar.

La belleza del silencio

Como los típicos pueblitos blancos andaluces, se vertebra en tres calles de fachadas encaladas y suelos empedrados. El encanto de lo rústico se mantiene intacto, apenas hay construcciones modernas que perturben su esencia histórica, que se remonta al siglo XIII con la repoblación cristiana tras la Reconquista.

“Siendo Cumbres de Enmedio el municipio más pequeño de Andalucía y el de menor población, se entiende que su aportación patrimonial sea más reducida, aunque no menos importante e igualmente representativa de la arquitectura serrana, con pinceladas extremeñas y portuguesas”, explican en el Ayntamiento.

Sin tiendas (el panadero pasa cada día con su furgoneta) ni bares (los dos que había cerraron en el confinamiento y, al menos hasta el pasado junio, no habían reabierto), hay momentos del día en que el silencio es absoluto.

Atracón de verde

Pero la belleza va más allá del pueblo: está rodeado de frondosos paisajes por los que perderse y desconectar (aún más). Por allí pasa el arroyo del Sillo, límite natural en algunos tramos entre las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El bosque más próximo a Cumbres de Enmedio es una dehesa abigarrada y frondosa donde predominan las encinas y sus bellotas el alimento del valorado cerdo ibérico de la comarca.

Desde el Ayuntamiento nos proponen una excursión: “Bajando durante varios kilómetros por la antigua carretera nacional 435 en un recorrido que atraviesa generosas dehesas hasta desembocar en el viejo puente sobre el Sillo, que separa Huelva de Badajoz, en Extremadura. En esta zona puede practicarse la pesca con bastante comodidad.

Al otro extremo del puente, por cierto, se encuentra el yacimiento arqueológico castrejón celta Castrejón de Capote, ya en Extremadura.